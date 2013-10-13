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Фото: Christoph Hardt/Geisler Fotopress/picture alliance
Демография
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Последние публикации Deutsche Welle о проблемах демографии.
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Контекст
В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ
В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ
Евродепутаты признали, что Россия "явно стремится изменить демографический состав Украины".
Права человека
15.09.2022
15 сентября 2022 г.
Как изменились немцы: новые данные статистики
Как изменились немцы: новые данные статистики
Одиночка в возрасте и c образованием - примерно так выглядит сегодня среднестатистический немец. Что еще узнали ученые?
Общество
13.07.2022
13 июля 2022 г.
Темпы прироста мирового населения впервые оказались ниже 1%
Темпы прироста мирового населения впервые оказались ниже 1%
Численность мирового населения впервые растет медленнее 1%, но уже в этом году число людей на Земле достигнет 8 млрд.
Глобализация
11.07.2022
11 июля 2022 г.
Реестр беременных в Польше. Чего боятся женщины?
Реестр беременных в Польше. Чего боятся женщины?
С какой целью польское правительство вводит реестр беременных? Можно ли это считать попыткой контроля? Ответы - у DW.
Политика
17.06.2022
17 июня 2022 г.
Минус миллион. Почему власти РБ не видят проблемы демографии
Минус миллион. Почему власти РБ не видят проблемы демографии
За прошлый год, только по официальной статистике, Беларусь потеряла 94 тысячи человек, в 2020-м - около 60 тысяч.
Экономика и бизнес
18.04.2022
18 апреля 2022 г.
Как демография и политэмиграция "добивают" экономику
Как демография и политэмиграция "добивают" экономику
В Беларуси стремительно снижается количество работающего населения. Кто в этом виноват и чем это чревато?
Экономика и бизнес
21.01.2022
21 января 2022 г.
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Российское государство ведет политику, направленную на уменьшение рождения детей и создания семьи, считает Лола Тагаева.
Лола Тагаева
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Политика
21.02.2022
21 февраля 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Ужесточение закона об абортах - большая ошибка любой власти
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Политика
27.10.2020
27 октября 2020 г.
Путин объявил Зеленскому демографическую войну
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
03.05.2019
3 мая 2019 г.
Виктор Ерофеев: Россия - детки в клетке
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура
01.06.2017
1 июня 2017 г.
Комментарий: Аттракцион неслыханной щедрости от Лукашенко
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Политика
13.10.2013
13 октября 2013 г.
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