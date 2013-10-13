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Фото: Christoph Hardt/Geisler Fotopress/picture alliance

Демография

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Последние публикации Deutsche Welle о проблемах демографии.

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Контекст

Дети в окне автобуса из Изюма в Белгородскую область, 20 апреля 2022 года

В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ

В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ

Евродепутаты признали, что Россия "явно стремится изменить демографический состав Украины".
Права человека15 сентября 2022 г.
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Как изменились немцы: новые данные статистики

Как изменились немцы: новые данные статистики

Одиночка в возрасте и c образованием - примерно так выглядит сегодня среднестатистический немец. Что еще узнали ученые?
Общество13 июля 2022 г.
Новорожденные в больницы в индийском городе Ченнаи

Темпы прироста мирового населения впервые оказались ниже 1%

Темпы прироста мирового населения впервые оказались ниже 1%

Численность мирового населения впервые растет медленнее 1%, но уже в этом году число людей на Земле достигнет 8 млрд.
Глобализация11 июля 2022 г.
Акция протеста в Кракове против закона об абортах, декабрь 2021 года

Реестр беременных в Польше. Чего боятся женщины?

Реестр беременных в Польше. Чего боятся женщины?

С какой целью польское правительство вводит реестр беременных? Можно ли это считать попыткой контроля? Ответы - у DW.
Политика17 июня 2022 г.
На улицах Минска

Минус миллион. Почему власти РБ не видят проблемы демографии

Минус миллион. Почему власти РБ не видят проблемы демографии

За прошлый год, только по официальной статистике, Беларусь потеряла 94 тысячи человек, в 2020-м - около 60 тысяч.
Экономика и бизнес18 апреля 2022 г.
Человек с чемоданом на вокзале Минска

Как демография и политэмиграция "добивают" экономику

Как демография и политэмиграция "добивают" экономику

В Беларуси стремительно снижается количество работающего населения. Кто в этом виноват и чем это чревато?
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Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Колонка
Политика21 февраля 2022 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Татьяна Фельгенгауэр, журналистка, радиоведущая, колумнистка DW

Ужесточение закона об абортах - большая ошибка любой власти

Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Политика27 октября 2020 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин объявил Зеленскому демографическую войну

Константин Эггерт
Комментарий
Политика3 мая 2019 г.
Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев: Россия - детки в клетке

Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура1 июня 2017 г.

Комментарий: Аттракцион неслыханной щедрости от Лукашенко

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Политика13 октября 2013 г.