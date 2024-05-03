В 2023 году немцы установили антирекорд по рождаемости

В прошлом году в Германии рождаемость упала ниже уровня 2013 года. Было зарегистрировано и меньше браков, в том числе, однополых. Таковы неутешительные данные Федерального статистического ведомства в Висбадене.

В 2023 году в Германии появились на свет 693 тысячи детей. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие. По предварительным данным Федерального статистического ведомства (Destatis) в Висбадене, опубликованным в четверг, 2 мая, количество новорожденных снизилось прошлом году году на 6,2 процента по сравнению с предыдущим годом. Социологи отмечают, что это самый низкий уровень рождаемости в Германии с 2013 года - тогда родились 682 тысячи младенцев.

Согласно статистическим данным, число новорожденных на востоке Германии сократилось больше, чем в западной части страны, - на 9,2 и на 5,9 процента соответственно. При этом для 46,5 процента женщин появившийся на свет ребенок был первенцем. Для 34,8 процента матерей это были вторые роды, а для 18,7 процента - третьи или последующие. При этом, с 2013 по 2023 годы число родившихся первенцев сократилось, а третьих и последующих детей в семье - увеличилось.

Немки реже рожают больше двух детей

В отчете отмечается, что матери с иностранным гражданством играют важную роль в увеличении числа рождений третьих и последующих детей: 42,4 процента младенцев, рожденных иностранными матерями в 2023 году, были первенцами, 31,2 процента - вторыми детьми в семье, а 26,4 процента - третьими или последующими. Для сравнения: среди новорожденных, родившихся у немецких матерей, доля первых и вторых детей в процентном соотношении была выше, чем у жительниц Германии с миграционными корнями: 48 и 36,2 процента соответственно. В то же время доля детей, родившихся вторыми, у немок была значительно выше, чем в семьях людей, приехавших в Германию из других стран.

Официальных браков тоже стало меньше

В течение прошлого года было заключено и меньше браков. По предварительным результатам, количество официально зарегистрированных брачных союзов в Германии в 2023 году сократилось на 7,6 процента по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности в 2023 году поженились около 361 тысяч пар (в 2022 году - более 390 тысяч). Это стало вторым наименьшим показателем с начала наблюдений в 1950 году. До этого минимальное количество официальных бракосочетаний - около 357 тысяч - состоялось в 2021 году. На это число сильно повлияла ситуация, вызванная пандемией коронавируса. По данным Destatis, из 361 тысячи браков, заключенных в Германии в 2023 году, около 9200 браков были зарегистрированы между людьми одного пола. Годом ранее однополых браков было заключено больше - почти десять тысяч.