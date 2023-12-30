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ОбществоГлобальные темы

Население Земли за год выросло на 66 млн человек

Даниил Сотников
30 декабря 2023 г.

Несмотря на снижение темпов роста, население Земли за год увеличилось на 66 млн, достигнув 8,073 млрд человек.

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Новорожденные дети
Фото: Anantha Krishnan/Pacific Press/picture alliance

За 2023 год население мира выросло почти на 66 миллионов человек, и теперь на Земле проживает 8 073 859 407 человек, сообщил немецкий фонд "Население Земли" (DSW) в субботу, 30 декабря.

Хотя население Земного шара растет и достигло по итогам 2023 года нового максимума, темпы роста продолжают замедляться. Быстрее всего население Земли росло в период с 1965 по 1970 год, с тех пор, по данным ООН, относительные темпы роста сократились почти вдвое.

Эти тенденции не одинаковы для различных регионов. В Африке, по данным DSW, к 2080 году будет проживать 2,5 миллиарда человек - в два раза больше, чем сегодня.

Ведомство США оценивает рост населения в 75 млн человек

По оценке Бюро переписи населения США, население мира выросло за год на 75 миллионов человек - на 0,95 процента.

После рекордных темпов роста в 60-е годы потребовалось двенадцать с половиной лет, чтобы население Земли выросло с 7 до 8 миллиардов человек. Американское ведомство утверждает, что для достижения отметки в 9 миллиардов потребуется 14,1 года, а для перехода с 9 миллиардов до 10 миллиардов - 16,4 года, что может произойти примерно в 2055 году.

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Um 66 Millionen reicher: 8.073.859.407 Menschen leben auf der Welt

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)
www.dsw.org