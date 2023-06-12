Уровень рождаемости в России - самый низкий с начала века

Эксперты оценивают демографическую ситуацию в России как одну из худших в мире. Смертность в стране растет, а рождаемость падает - во многом из-за войны в Украине.

В апреле 2023 года в России родилось 96,1 тыс. детей, что стало самым низким показателем с начала XXI века. Об этом сообщает в понедельник, 12 июня, газета The Moscow Times , проанализировав новые данные Росстата. Издание отмечает, что стремительное ухудшение ситуации с рождаемостью в стране продолжается на фоне войны в Украине и мобилизации.

В 2022 году в России родилось минимальное число детей с 2001 года - 1,306 млн, причем рождаемость оказалась в 1,5 раза ниже смертности (1,905 млн).

В текущем году показатели продолжают падать: число родившихся в РФ с января по март снизилось в годовом измерении на 2,9 процента, составив 311,1 тысячи младенцев.

Telegram-канал MMI , специализирующийся на анализе российской и мировой макростатистики, видит в таких низких значениях "влияние событий, начавшихся в 2022 году". "Еще более драматичных цифр" специалисты ожидают летом, когда пройдут 9 и более месяцев после объявления мобилизации в России.

Одновременно со снижением рождаемости в стране растет смертность: с января по апрель нынешнего года естественная убыль населения РФ достигла 189 тысяч человек - это заметно выше, чем в доковидные времена, отмечает MMI, утверждая, что "демографическая картина в РФ - одна из худших в мире". По мнению экспертов, "это обстоятельство сильно негативно влияет на потенциальные темпы роста ВВП".

Смотрите также: