На фоне войны в Украине россияне пьют больше алкоголя

Розничные продажи крепкого алкоголя в РФ выросли в 2022 году на 7,5% по сравнению с 2021-м, а самогон стали варить чаще еще во время пандемии коронавируса. Как меняется употребление алкоголя в кризисы - у DW.

На фоне войны в Украине россияне стали чаще пить крепкий алкоголь. В 2022 году розничные продажи крепких спиртных напитков (водка, коньяк, настойки, ромы, джины, ликеры) выросли на 7,5% в сравнении с 2021-м - с 6,4 до 6,8 литра в год на душу населения, сообщила в марте аудиторская компания Finexpertiza со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

"Можно отравиться только очень крепким алкоголем"

Крепкий алкоголь, употребляемый большими дозами, зачастую становится причиной смертей. "Пивом отравиться нельзя, вином отравиться очень сложно. Можно отравиться только очень крепким алкоголем", - объясняет в беседе с DW Евгений Андреев, заведующий международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.

Немцы пьют больше россиян, но смертность от причин, связанных с алкоголем, у них ниже Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Россия находится в числе стран с высокими показателями смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя. По данным Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, в РФ спиртное приводит к 19,4 смертям на 100 тысяч населения (данные за 2019 год).

К примеру, в Германии этот показатель гораздо ниже - 7,5. Хотя немцы пьют больше: по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году среднестатистический житель ФРГ старше 15 лет выпивал 11,9 литра алкоголя (суммарно легального и нелегального в пересчете на чистый спирт). А россиянин - 10,5 литра. Во многом дело в уровне жизни населения, который падает во время экономических потрясений, считают опрошенные DW эксперты.

Крепкий алкоголь или пиво - вредит и то, и другое

Из десяти стран, в которых сегодня больше всего травятся алкоголем, семь - государства, возникшие после распада Советского Союза, говорит Евгений Андреев. В 2020 году международная группа исследователей с участием специалистов НИУ ВШЭ и Института демографических исследований Макса Планка выяснила, что в посткоммунистических странах - Беларуси, Литве и России (европейская часть) - значительная доля мужчин трудоспособного возраста умирают преждевременно именно из-за злоупотребления алкоголем.

Пьянство было распространено на этих территориях еще во времена Российской империи. "Потребление в основном водки, то есть разбавленного этилового спирта, сложилось с середины XIX века. Я думаю, что массовое потребление стало возможным после освобождения крестьян, то есть после 1861 года", - поясняет Андреев.

Во многих российских регионах установилась так называемая "северная модель" потребления алкоголя Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/picture alliance

Традиционно во многих российских регионах установилась так называемая "северная модель" употребления алкоголя - распитие крепких спиртных напитков большими дозами за раз. Эта модель характерна также и для Беларуси (в ней проблема алкоголизации еще острее - 31,3 смертей на 100 тысяч населения в 2019 году), Польши, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Напротив, жители большинства европейских стран пьют алкоголь по "южному паттерну" - легкие напитки, подобно вину и пиву, небольшими порциями.

За последние два десятилетия структура потребления алкоголя в России претерпела изменения. В 2000 году доля крепких напитков в розничных продажах (в пересчете на чистый спирт) была значительно выше - 71%. Для сравнению: в 2020-м - уже только 43%. Крепкий алкоголь стал постепенно замещаться вином и пивом. С 2003 по 2019 год, согласно данным IHME, число смертей, связанных с употреблением алкоголя, в России снизилось в два раза.

Сегодня лидер российского алкогольного рынка в выпиваемых литрах напитка - пиво. Это соответствует трендам западноевропейских стран, однако имеет свои негативные последствия. "Пиво может быть еще вреднее, чем водка, из-за объема жидкости, перегоняемого через почки, через организм, так как 200 граммов водки равны примерно 1,5 литрам пивной продукции по содержанию в них спирта", - предупреждает Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя.

Кризис в экономике усугубляет проблему

Позитивные изменения, произошедшие с 2003 по 2019 годы, обусловлены тем, что в этот период происходило повышение уровня жизни населения, считает Евгений Андреев: "У людей появились альтернативы, люди покупали квартиры, приличные машины, ездили отдыхать за границу. У людей появились новые траты, и они предпочитали расходовать деньги на что-то реальное, а не пропивать их".

Во время экономических потрясений и падения реальных доходов населения употребление алкоголя растет во всех странах, подчеркивают эксперты. В прошлом такой рост в России наблюдался в кризисы 1998, 2008 и 2015 годов. "Все они проходили абсолютно по одному и тому же сценарию в отношении алкогольной продукции", - уточнят Вадим Дробиз.

Рост курса доллара и евро привел к повышению цен на импортную алкогольную продукцию в РФ Фото: YURI KADOBNOV/AFP

Во-первых, в 2022 году, как и раньше, трансформировался сам рынок: "Резкий рост курса доллара и евро привел к резкому повышению цен на импортную продукцию, в результате чего падал объем импорта и возрастал объем производства (отечественной. - Ред.) как крепкой, так и винодельческой продукции", - поясняет эксперт. Во-вторых, уровень психологического благополучия населения снизился. Крепкий алкоголь, по его выражению, стали употреблять чаще в попытке побороть тревогу и стресс, которые многие испытывали во время пандемии коронавируса, а затем и после начала военных действий в Украине.

С осени 2019 года по весну 2020-го производство самодельного алкоголя выросло на 60% , следует из опросных данных Финансового университета при правительстве РФ - и это только в крупных и средних городах, не считая сельской местности, где производится больше всего самогона. Кроме того, на фоне войны в Украине продажи водки в 2022 году возросли на 6%.

Рост употребления алкоголя - будут ли последствия?

Приведет ли рост употребления крепкого алкоголя к социальным проблемам? Для ответа на этот вопрос пока недостаточно данных. Вадим Дробиз полагает, что он пока не столь значителен, чтобы оказать влияние на общественную жизнь.

Однако другие специалисты связывают с употреблением алкоголя рост насилия в стране. Адвокатское объединение "Травмпункт" выпустило доклад "Закономерности роста насилия в странах, участвовавших в вооруженных конфликтах". Авторы предполагают, что рост числа убийств и покушений на убийство в России на 4% (с 7332 случаев в 2021 году до 7628 случаев в 2022-м), а также участившиеся обращения женщин за экстренной психологической помощью по причине домашнего насилия могут происходить на фоне роста потребления алкогольных напитков.

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