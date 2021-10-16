В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 18 человек

В Екатеринбурге за последние несколько дней 18 человек скончались в результате отравления метиловым спиртом, который на розлив продавали на одном из рынков города. Сообщение об этом в субботу, 16 октября обнародовала пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. "По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек", - говорится в сообщении.

Суррогат предлагался людям на Ботаническом рынке города. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что сотрудники полиции установили и задержали двоих подозреваемых - местных жителей, распространявших чдовитую жидкость.

В начале октября произошло массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области. В общей сложности пострадали 67 человек, 35 из них погибли. Как стало известно, спирт, которым они отравились, использовался для производства средства против коррозии. По количеству жертв это самое крупное массовое отравление поддельным алкоголем после отравления метанолом в Иркутской области пять лет назад, когда пострадали 123 человека.

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