Казахстан запретил импорт пшеницы. Как это связано с Россией

С 21 августа 2024 года Казахстан впервые ввел полный запрет на импорт пшеницы из третьих стран и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заградительные барьеры поставлены даже для нужд птицеводческих и мукомольных предприятий, которые в порядке исключения получали пшеницу из-за границы в рамках введенного еще 12 апреля полугодичного эмбарго на поставки зерновых автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. В прошлом году официальная Астана запрещала ввоз зерновых на свою территорию только автомобильным транспортом. Таким образом негласная "зерновая война" между Казахстаном и Россией наблюдается уже не первый год.

Две причины введения запрета на импорт пшеницы

Правительственное решение о полном запрете импорта пшеницы, которое должно было вступить в силу еще 1 августа, в министерстве сельского хозяйства РК объяснили несколькими причинами. Во-первых, выяснилось, что, несмотря на действующие с апреля ограничения, через имеющуюся лазейку в виде поставок для нужд птицефабрик и мукомольных предприятий, в течение 6 месяцев из России было ввезено 1,3 млн тонн пшеницы. Это при том, что потребность Казахстана в этом виде зерна составляет 7-8 млн тонн в год, а у страны оставались собственные запасы. "По данным статистики, на 1 июля текущего года по республике имелись запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых. В том числе пшеницы 5,1 млн тонн, из них пшеницы на продовольственные нужды - 4 млн тонн", - отметили в комментарии для СМИ в пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана.

Пшеничное поле. В этом году в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых Фото: Hasan Mrad/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Вторая причина - ожидание рекордного урожая зерновых. По разным оценкам, в предстоящую уборочную страду Казахстан одной только пшеницы может собрать до 25 млн тонн, тогда как среднегодовой сбор пшеницы составляет 15-16 млн тонн. "Учитывая большие переходящие запасы урожая прошлого года, а также хороший урожай текущего года, в целях подготовки элеваторов к приему нового урожая и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, на заседании межведомственной комиссии было принято решение о полном запрете импорта пшеницы в Казахстан", - подчеркнули в министерстве сельского хозяйства.

Свое зерно важнее и дороже

Представители фермерских союзов Казахстана явно довольны правительственным решением. По словам председателя казахстанского Союза полеводов Виктора Асланова, правительство услышало просьбы отечественных фермеров, которые оказались в довольно сложной ситуации. "У нас ожидается очень большой урожай. Пока о качестве зерна мы не можем говорить, в ряде мест идут дожди, но в любом случае мы не хотели бы повторения ситуации 2011-2012 годов, когда фермеры массово столкнулись с проблемами транспортировки и хранения зерна. Мы просили ограничить ввоз пшеницы, чтобы не допустить затоваривания, снижения цен на зерно и логистических сбоев", - заметил в беседе с DW Виктор Асланов.

Вместе с тем глава Союза полеводов Казахстана, занимающий еще и пост независимого директора национального акционерного общества "Продкорпорация", признал, что запрет на импорт пшеницы во многом связан с проводимой Россией монетарной политикой, которая влияет на внутренний рынок Казахстана. "Последние три года наблюдается сбой синхронизации наших валют. На выходе получается так, что российский рубль и, соответственно, товары, которые номинируются в российском рубле, стали гораздо дешевле их казахстанских аналогов. Естественно наши производители столкнулись с жесточайшей конкуренцией, так как россияне получили преимущество в обесцененном рубле", - рассказал DW Виктор Асланов.

Сбор урожая украинской пшеницы в Одесской области Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Более того, отметил он, сильно подешевевшая российская пшеница позволила России отобрать у своего союзника его традиционные рынки сбыта своей продукции в странах Центральной Азии. "Всегда был сдерживающим фактором так называемый "транзитный" тариф. Это 80 долларов за тонну. Но российская пшеница подешевела настолько, что эти деньги перестали быть препятствием для резко увеличившихся поставок", - подчеркнул Виктор Асланов, добавив, что введением запрета на импорт пшеницы сработал процессуальный механизм защиты продовольственной безопасности Казахстана.

Российские СМИ довольно негативно отреагировали на решение Казахстана ввести полный запрет на импорт пшеницы, назвав его "недружественными к российским сельхозпроизводителям действиями, направленными на банальное ограничение конкуренции", а также ударом "по имиджу ЕАЭС, показывая, что прогресса на пути к свободной торговле и отмене таможенных пошлин в экономическом союзе не наблюдается". Однако казахстанские эксперты называют подобные высказывания "пропагандистскими", вспоминая, что Россия, как и Беларусь, периодически ставят барьеры на пути товаров из Казахстана.

По словам руководителя Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, Москва и Минск уже который год чинят препоны для казахстанской мясомолочной продукции, овощей и фруктов. Известны случаи недопуска на российский и белорусский рынки алкоголя и собранных в Казахстане автомобилей. "Не Казахстан открыл этот ящик Пандоры. Например, в апреле 2021 года Россия запретила экспорт пшеницы сроком до 1 июля избирательно в страны ЕАЭС, кроме Беларуси, при этом оставив экспорт в третьи страны. Это был реальный барьер! Мы увидели и задались вопросом - а что, так можно?!", - заметил в беседе с DW Евгений Карабанов.

Как влияет на ситуацию членство в ЕАЭС

Впрочем, несмотря на имеющиеся претензии к России и Беларуси, ни Карабанов, ни Асланов не говорят о необходимости выхода Казахстана из ЕАЭС, считая, что такой вопрос является исключительно прерогативой правительства страны. По мнению еще одного собеседника DW, экономиста Магбата Спанова, если правительство Казахстана примет такое решение, то допустит серьезную ошибку. "Казахстану нужен Евразийский экономический союз. А то, что мы периодически наблюдаем - это своего рода отрыжка социалистического соревнования. Россия, Беларусь, Казахстан не являются демократическими странами. Соответственно, экономика и политика взаимосвязаны, а потому часто принимаются неподготовленные меры и решения. Отсюда и "торговые войны" между ближайшими союзниками", - поделился своими наблюдениями Магбат Спанов.

Магбат Спанов Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Известный казахстанский экономист удивлен, что в странах ЕАЭС редко используется такой существующий институт, как суд. "Расположенный в Минске суд Евразийского экономического союза фактически не задействован. И я думаю, что все споры, которые мы наблюдаем, включая нынешнюю ситуацию, там должны быть открыто рассмотрены, а решение этого суда обязательно исполнять. Иначе, зачем его надо было создавать?", - заметил казахстанский экономист.

При этом он считает, что именно Россия, создав несколько лет назад явно политическую структуру "Роспотребнадзор", спровоцировала конфликты между странами-членами ЕАЭС. "Этот орган периодически применяет административные меры для конкурирующих товаров и продуктов. В свое время я предлагал руководству Казахстана создать аналогичный орган, который мог бы играть на этом поле. Тогда бы появилась возможность все сводить к вопросу переговоров", - отметил Магбат Спанов, с сожалением обратив внимание на наблюдаемую неподготовленность казахстанских чиновников к отстаиванию интересов своей страны. Тем не менее, он уверен, при текущих обстоятельствах в рамках ЕАЭС Казахстан может только проучить Россию и Беларусь через открытый судебный процесс в упомянутом экономическом суде Минска.