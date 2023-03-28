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Домашнее насилие, иллюстративное изображениеФото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance
ПреступностьРоссия

В ряде регионов РФ впервые за 20 лет выросло число убийств

Ирина Уманская
34 мин. назад

В России зафиксирован рост убийств и покушений на убийства - их число выросло на 4% с 7332 случаев в 2021 году до 7628 случаев в 2022. Связано ли это с войной в Украине - мнения экспертов разделились.

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Общий уровень преступности в России в 2022 году снизился, однако количество убийств и покушений на убийство возросло на 4% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводятся в докладе адвокатского объединения "Травмпункт" со ссылкой на официальные данные региональных судебных департаментов, МВД России и Генеральной прокуратуры, сообщила газета "Коммерсант" во вторник, 28 марта.

В докладе "Закономерности роста насилия в странах, участвовавших в вооруженных конфликтах" говорится, что в последние два десятилетия в России число убийств и покушений на убийство сокращалось. В 2002 году было зафиксировано 32 265 случаев, в 2021 году - 7332 преступления. В 2022 году число убийств и покушений на убийство на 296 случаев превысило показатель предыдущего года.

Рост этих тяжких преступлений отмечен в регионах, граничащих с зоной военного конфликта. В Белгородской области зарегистрировано 102 убийства и покушений (в 2021 году - 52 случая), в Курской области - 89 случаев (58 годом ранее). Однако преступления участились и в ряде других регионов. Так, в Тамбовской области за год количество убийств и покушений увеличилось с 26 до 44, в Кировской области - с 45 до 62, в Республике Бурятия - с 134 до 177, в Москве - с 269 до 413.

Кроме того, в 2022 году женщины чаще обращались на горячие линии психологической помощи, сообщая о том, что стали жертвами домашнего насилия, отмечают авторы доклада. Они предполагают, что это может быть связано с ростом потребления алкоголя. В 2022 году, по данным Росалкогольрегулирования, розничные продажи крепкого алкоголя выросли на 6,8 процента. Около 70–80% случаев убийств в России совершаются в состоянии алкогольного опьянения, отмечают адвокаты.

Описанные явления происходят на фоне войны в Украине, считают авторы доклада. Криминолог, адвокат и бывший следователь Игорь Маркелов отмечает, что для подобного вывода не хватает данных. Он допускает, что рост преступности мог произойти в результате увеличения численности населения за счет мигрантов и беженцев.

"Не во время, а после войны"

Согласно исследованиям США, рост уличного и полицейского насилия приходился на послевоенное время. Полицейские, принимавшие участие в войне во Вьетнаме, чаще применяли огнестрельное оружие в мирное время.

По словам специалистов НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, распространенность посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) среди военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, составляет от 3% до 11%, пишет газета "Коммерсант". Среди раненых психические расстройства пограничного уровня развиваются как минимум в 30% случаев. Проявляться симптомы ПТСР - потребление алкоголя, гнев и импульсивное поведение - могут в течение десятилетий.

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