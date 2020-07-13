Домашнее насилие: как помочь на этапе "первых звоночков"

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
В России заработал интернет-портал помощи жертвам домашнего насилия - Femunion. DW рассказывает, кем и для кого создан этот сайт и как он может спасти чью-то жизнь.
Femunion - новая онлайн-платформа, созданная ведущими специалистами в области домашнего насилия из России и Европы. Этот сайт будет полезен всем, кто сталкивается в своей работе с обращениями от пострадавших: психологи, юристы, соцработники, журналисты, волонтеры кризисных центров. На портале можно найти материалы, которые помогут тем, кто сомневается в своей ситуации, или людям, чьи близкие стали жертвами домашнего насилия.
Более 65 процентов убийств женщин в России совершены их партнерами или родственниками, сообщил Консорциум женских неправительственных объединений в своем исследовании летом этого года. Эта статистика появилась благодаря правозащитникам, которые проанализировали приговоры об убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений за восемь лет. В нее не вошли недоказанные преступления. Что касается других форм домашнего насилия, общая статистика в России не ведется, но кризисные центры фиксируют количество обращений.
"К сожалению, очень часто к нам и в другие кризисные центры обращаются женщины уже в критических ситуациях, когда угроза жизни и здоровью очень сильна. Кроме того, многие вопросы бывает неловко озвучить даже специалисту. Нам очень важно помочь всем женщинам на ранних этапах оценить риски попадания в опасную ситуацию, когда своевременное осознание этих рисков поможет избежать непоправимого. Кроме того, мы хотели призвать к более раннему обращению за консультацией, в идеале, уже на этапе "первых звоночков". Это дает специалистам гораздо больше возможностей помочь качественно и вовремя", - объяснила Елена Болюбах, руководительница кризисного центра для женщин "ИНГО" в Санкт-Петербурге, на базе которого возник онлайн-проект.
На сайте можно пройти тест оценки риска в отношениях. В вопросах описаны разные ситуации, которые могли случиться с партнером, - от самых безобидных на первый взгляд до более настораживающих. Ссылку на тест можно прислать подруге или родственнице, которая, возможно, столкнулась с насилием. Кроме того, Femunion облегчит поиск специалистов для тех, кто нуждается в немедленной помощи. На портале опубликованы профили специалистов из разных областей, это интересно и для других экспертов -
ведь на сайте можно узнать о профессиональных и научных интересах человека, выяснить, на каких языках ведется консультация и в каких городах.
"К нам часто обращаются третьи лица - люди, которые что-то увидели или наблюдают за ситуацией со стороны. Среди них в последнее время довольно много мужчин-свидетелей насилия", - рассказала в интервью DW психолог, специалистка по кризисному консультированию Хана Корчемная.
Людям, ставшим жертвой домашнего насилия, можно дать ссылку на кризисный центр в вашем регионе. На сайте приведены примеры ситуаций, в которых можно узнать себя или своих близких. "Если человека что-то пугает или смущает, очень важно его поддержать. Но нужно позаботиться и о себе и оценить свои ресурсы. Совершенно нормально выбрать любой подходящий вам способ вмешательства, чтобы не брать на себя всю ответственность на разрешение ситуации.
Психологическая помощь не предполагает того, что человека приведут за руку к психологу и он что-то "переключит". Человек сам должен захотеть получить помощь, сделать первый шаг. Один из мотивирующих факторов - дать понять, что происходит несправедливость, ненормальная ситуация, насилие, которое влечет огромные риски", - уверена Хана Корчемная.
Обратиться в кризисный центр или просто пройти тест на портале можно даже без "весомых" причин. "У нас есть инструменты, с помощью которых женщина сможет лучше разобраться в ситуации, даже если она не уверена, даже если в ее жизни не происходит совсем "жесть", и за ней еще не бегают с топором. Всегда можно сказать "я не очень понимаю, что происходит в моей семье, но меня это пугает" или "я себя чувствую униженно, я боюсь своего партнера", - поясняет Корчемная.
Как объяснила специалистка, многие клиентки рассказывают, что раньше никому не говорили о своей истории, так как боялись, что им не поверят или осудят. Именно поэтому в таких ситуациях очень важна поддержка друзей.
"Многие переживают, что если они позвонят в кризисный центр, его сотрудники сразу же вызовут полицию или службу опеки. Вокруг этого очень много мифов и страхов. Но на самом деле, обычно беседы ведутся на условиях анонимности. Простой звонок в такую организацию не влечет за собой никаких последствий или обязательств. При этом есть ситуации, когда обратиться в полицию просто необходимо. Такой результат может показать и онлайн-тест на портале.
Обращения в полицию, как минимум, фиксируются, и это в будущем будет в пользу женщины. Даже если вы сомневаетесь, всегда лучше перестраховаться, чтобы избежать непоправимого", - уверена Хана Корчемная.
Смотрите также: