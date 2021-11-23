 В Германии вновь вырос уровень домашнего насилия | Новости из Германии о Германии | DW | 23.11.2021

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Германия

В Германии вновь вырос уровень домашнего насилия

В 2020 году в ФРГ было зарегистрировано 146 655 случаев домашнего насилия. Каждый час его жертвами в стране становятся в среднем 13 женщин, заявила министр по делам семьи Ламбрехт.

Руководитель телефонной службы Насилие против женщин Петра Зёхтлинг, глава BKA Хольгер Мюнх и министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Кристине Ламбрехт в Берлине

Телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия

В 2020 году в Германии вновь увеличилось количество случаев домашнего насилия - было зарегистрировано 146 655 случаев. Такие данные приведены в совместном заявлении Федерального ведомства по уголовным делам (ВКА) и министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ, обнародованном во вторник, 23 ноября. Это на 4,9 процента больше, чем в 2019 году,

Большинство преступников - мужчины

По словам главы министерства Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), каждый час в ФРГ в среднем 13 женщин становятся жертвами домашнего насилия, каждые 2,5 дня одна женщина в стране оказывается убита своим партнером или экс-партнером.

Примерно 79 процентов подозреваемых в подобных преступлениях - это мужчины, 80,5 процента жертв - женщины, уточняется в представленной BKA статистике. В прошедшем году от рук своих партнеров или экс-партнеров в ФРГ погибли 139 женщин и 30 мужчин.

В целом уровень домашнего насилия растет непрерывно с 2015 года - количество таких преступлений за это время увеличилось на 11 процентов, отметил глава BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch). По его словам, в области домашнего насилия существует "значительное темное поле". "Большинство преступлений происходит скрытно, в четырех стенах", - подчеркнул Мюнх.

Влияние пандемии на домашнее насилие

Глава BKA указал, что точно оценить влияние пандемии и происходивших локдаунов в Германии на рост домашнего насилия пока не представляется возможным ввиду недостатка информации. В то же время по данным телефонной службы помощи "Gewalt gegen Frauen" ("Насилие против женщин"), количество обращений в прошедшем году выросло на 15 процентов и достигло 51 400 случаев.

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    Автор: Никита Баталов


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