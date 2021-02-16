 Правозащитники обеспокоены масштабами домашнего насилия в России | Новости из Германии о России | DW | 16.02.2021

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Россия

Правозащитники обеспокоены масштабами домашнего насилия в России

Консорциум женских НПО насчитал в России в 20 раз больше жертв домашнего насилия, чем полиция. По данным правозащитников, на жертв домашнего насилия проходится почти каждое пятое убийство в РФ.

Женщина укрывается от удара

В России почти две трети (61%) женщин, убитых в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия. Такие данные во вторник, 16 февраля, обнародовали участники проекта Консорциума женских неправительственных объединений, победившего в онлайн-хакатоне социальных дата-проектов "Прожектор-2021".

В конкретных цифрах это означает, что в 2018 году от домашнего насилия в России погибли не менее пяти тысяч женщин. Это в 20 раз превосходит данные полиции - по статистике МВД, за 2018 год во время семейно-бытовых конфликтов погибли 253 женщины. Авторы проекта отметили, что полученный 61% совпадает со средним мировым уровнем домашнего насилия, приведенным ООН (58%).

Программа для анализа приговоров

Авторы проекта проанализировали приговоры российских судов за 2018 год по следующим преступлениям: убийство (ч. 1 и 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ), убийство в состоянии аффекта (ст. 107) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111).

Предварительно правозащитники самостоятельно изучили более 500 приговоров по делам об убийствах женщин, чтобы выделить случаи, где погибали жертвы домашнего насилия. Этих данных оказалось достаточно, чтобы на их основе программа научилась определять, относится дело к домашнему насилию или нет. В целом, программа проанализировала более 2000 приговоров, в которых речь шла о преступлениях против женщин.

С помощью программы, созданной на хакатоне, участники проекта установили, что 61% процент от общего числа женщин, убитых в 2018 году, были убиты партнерами или родственниками. Они также выяснили, что на жертв домашнего насилия приходится почти каждое пятое убийство в России - 18,8% от общего числа убитых женщин и мужчин. Это в 15 раз больше, чем по данным МВД (1,2%), отметили в Консорциуме женских неправительственных объединений.

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    Незаменимая поддержка

    До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь.

    Автор: Ксения Сафронова


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