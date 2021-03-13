 Когда убивают женщин: жертвы фемицида из Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Когда убивают женщин: жертвы фемицида из Германии

В Германии в среднем каждый третий день погибает одна женщина в результате фемицида. Об этом - книга "Каждые три дня". Ее соавтор Лаура Бакес ответила на вопросы DW.

Symbolbild Häusliche Gewalt

В Германии вышла в свет книга "Каждые три дня. Почему мужчины убивают женщин, и как мы должны этому противодействовать"("Alle drei Tage. Warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen") журналисток Лауры Бакес (Laura Backes) и Маргериты Беттони (Margherita Bettoni). В ее заглавии - страшная статистика. Среднее по Германии число убийств женщин их нынешними или бывшими мужьями или бойфрендами, то есть так называемых "фемицидов". Понятие "фемицид" в других контекстах может пониматься гораздо шире, однако авторы книги ограничили свой анализ именно этой категорией убийств, поскольку она является самым распространенным видом фемицидов в Германии. В интервью DW Лаура Бакес рассказала о ситуации в стране, о факторах риска фемицидов и возможных путях их предотвращения.

Deutsche Welle: В вашей книге вы используете понятие "фемицид". Что оно означает?

Лаура Бакес: Случаи, когда люди, находящиеся или находившиеся в любовных отношениях, убивают друг друга, то есть один из партнеров убивает другого. Как правило убийцей в таких преступлениях является мужчина, а жертвой - женщина. И понятие "фемицид"указывает на то, что это явление представляет собой структурную проблему, а не "удар судьбы"или единичное преступление в рамках отдельно взятых отношений.

- Как вы оцениваете ситуацию в Германии относительно фемицидов и их предотвращения?

- Ситуация плохая, хотя и не хуже, чем во многих других странах. Каждый третий день в Германии один мужчина убивает свою нынешнюю или бывшую жену или подругу и чаще, чем каждый второй день предпринимается попытка такого убийства. Я считаю, что это возмутительная ситуация, которая находит слишком мало отражения в крупных СМИ, в то время как в локальных СМИ такие преступления зачастую представляются как очередная "семейная драма". Совсем недавний случай: сначала СМИ сообщили, что где-то сгорел дом, а неделю спустя выяснилось, что мужчина убил своих жену и детей. О таких случаях сообшают как о жутких единичных происшествиях. А ведь они происходят постоянно.

- Кем являются эти убийцы? Существует ли определенный профиль преступника или же подобные преступления может совершить любой мужчина по отношению к любой женщине?

- Определенного профиля нет, подобные преступления совершают мужчины всех возрастных групп. Есть молодые и старые преступники, бедные и богатые, образованные и необразованные, то есть подобные преступления действительно могут совершаться в любом социальном слое и в любой социальной среде.

Однако существуют факторы риска. К ним относятся ситуации, когда человек не привык к безнасильственной коммуникации, а к этому присоединяются еще и факторы стресса, такие как безработица или бегство из родных краев или же когда человек сам испытал на себе насилие. Это, однако, совершенно не означает, что все люди, которые пережили какую-либо травму, совершают фемициды. Это может быть и приветливый отец семейства, и главврач, и безработный - такое возможно повсюду.

Лаура Бакес

Лаура Бакес

- Существует ли взаимосвязь между домашним насилием и фемицидами?

- Да. Есть исследования, которые показывают, что более чем в половине случаев фемицида до самого убийства были случаи применения насилия в отношениях. То есть, в половине случаев этого не было или это не было доказано, но есть много случаев, когда начинается с насилия, ситуация со временем все ухудшается, то есть насилие становится более интенсивным, и само убийство представляет собой максимальную эскалацию.

- В своей книге вы называете "контролирующее поведение" мужчин фактором риска. Каким образом желание контроля повышает риск фемицида?

- В своем исследовании британский криминолог Джейн Монктон Смит изучала предысторию фемицидов и пришла к выводу, что тогда, когда им не предшествовало насилие, все случаи связывал один факт: до самого деяния мужчина, ставший впоследствии убийцей, демонстрировал контролирующее поведение. Это начинается с любовных клятв вроде "моя навеки", с того, что мужчина ограничивает свободу женщины, контролирует и ревнует ее. Было доказано, что женщины зачастую подстраиваются под эту ситуацию, по принципу "я ведь его люблю - все это не так страшно", в то время как мужчины все больше расширяют свой контроль. Это не означает, конечно, что всякий, кто ревнует или контролирует свою жену, ее когда-нибудь убьет. Но и здесь наблюдается спираль эскалации. И в случае, если женщина хочет расстаться с мужчиной, или он думает, что она этого хочет, у него возникает страх потерять контроль. В принципе, фемицид является своего рода восстановлением абсолютного контроля над женщиной. Потому что, когда мужчина убивает свою партнершу, она не может больше никому принадлежать.

- Вы называете Испанию ведущей страной в Европе в деле предотвращения фемицидов. Чему могут у нее поучиться другие страны?

Обложка книги Каждые три дня Лауры Бакес и Маргериты Беттони

Обложка книги "Каждые три дня" Лауры Бакес и Маргериты Беттони

- Прежде всего общественному сознанию. Справедливости ради надо сказать, что в Испании все еще есть фемициды, но там есть соответствующее законодательство, а также массовые протесты, освещение фемицидов на телевидении и их признание как структурной проблемы. Я думаю, что просвещение помогает. Дело в том, что многие женщины не осознают опасности, потому так важно об этом говорить. В Испании это делается более широко, поэтому там знают о существовании этой опасности.

- То есть роль общества заключается в том, чтобы распознать опасность, говорить о ней и добиться того, чтобы на политическом уровне были приняты и реализованы на практике соответствующее законы?

- Я не уверена в том, что само по себе принятие нового закона (в Германии - Ред.) стало бы решением вопроса. Здесь нет пробела в законодательстве. Фемицид квалифицируется как убийство или, редко, как телесное повреждение со смертельным исходом, то есть он карается законом. То, что нужно - это сознание о существовании самой проблемы, а также средства на превентивные и просветительские меры. Важно, чтобы были соответствующим образом оснащены соответствующие ведомства, чтобы каждая женщина, о которой известно, что она подвергается насилию со стороны партнера, была максимально защищена и проинформирована. В настоящее время в Германии это хорошо работает в некоторых федеральных землях, в других - хуже. В зависимости от того, как к этому относятся отдельные ответственные лица. И это может измениться тогда, когда общество в большей степени осознает проблему.

- Вы выделяете три превентивные фазы: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную. В чем состоит каждая из этих фаз?

- Для начала важно, чтобы женщины были должным образом проинформированы и получили помощь, чтобы выйти из опасной ситуации, то есть были защищены от партнера. Тут должна вмешаться полиция, и если, например, бывший муж хочет после развода забрать свои вещи, то этот процесс должен соответствующим образом сопровождаться, чтобы мужчина  не убил свою бывшую супругу или подругу. То есть, в первую очередь, женщины должны быть вне опасности.

Затем надо позаботиться о том, чтобы мужчины не становились преступниками. Им тоже нужно сопровождение, их надо просвещать в группах с участием социальных работников, чтобы они осознали, что убийство - это не выход.

В долгосрочной перспективе должно измениться общество, в нем должно быть больше равноправия и меньше мужчин, которые считают, что женщины являются их собственностью, как машина или дом. Это долгосрочная перспектива и начинать следует уже в школе и детсадах учить детей принципам равноправия.

Смотрите также: 

  • Картина с лицом женщины

    Художники выступили против насилия

    Борьба за жизнь

    25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Холодное оружие

    Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Сто тысяч в год

    По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Знакомые преступники

    В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

  • Нож

    Художники выступили против насилия

    Тревожный сигнал

    К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Незаменимая поддержка

    До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Стамбульской конвенции 10 лет. Насилия над женщинами в Европе стало меньше?

Подписав Стамбульскую конвенцию десять лет назад, европейские государства обязались бороться с домашним насилием и насилием в отношении женщин. Чего им удалось достичь за этот срок?  

В Бразилии "защита чести" - более не смягчающее обстоятельство при фемициде

Верховный суд Бразилии отказался считать "защиту чести" обстоятельством, смягчающим вину при убийстве женщины из-за того, что она женщина. Ежегодно в стране происходят более 1000 случаев фемицида.  

Правозащитники обеспокоены масштабами домашнего насилия в России

Консорциум женских НПО насчитал в России в 20 раз больше жертв домашнего насилия, чем полиция. По данным правозащитников, на жертв домашнего насилия проходится почти каждое пятое убийство в РФ.  

Против насилия: #ЯБоюсьМужчин и другие женские хештеги

Все больше женщин в мире использует силу интернета, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам сексизма и насилия. DW рассказывает, какие фразы произвели самый большой эффект.  

Когда мужчина становится жертвой: исповедь о бытовом насилии

По данным за 2019 год, в Германии 81 процент жертв домашнего насилия - женщины, 19 процентов - мужчины. При этом мужчины реже готовы признать себя жертвой. Читайте историю Тами Вайссенберга.  

Женщины как жертвы насилия: кто защищает их в Германии?

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. DW выяснила, как в Германии защищают жертв домашнего насилия.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Школьница и ее мать на курсах самообороны: как женщин в Берлине учат противостоять насилию  

Несовершеннолетние жены и сексуальное насилие в Турции - "Европа в фокусе"  

Против насилия: женщины Польши отстаивают свои права  

Также по теме

Symbolbild I Protest I Abtreibung I Brasilien

В Бразилии "защита чести" - более не смягчающее обстоятельство при фемициде 13.03.2021

Верховный суд Бразилии отказался считать "защиту чести" обстоятельством, смягчающим вину при убийстве женщины из-за того, что она женщина. Ежегодно в стране происходят более 1000 случаев фемицида.

Häusliche Gewalt gegen Frauen Symbolfoto

Правозащитники обеспокоены масштабами домашнего насилия в России 16.02.2021

Консорциум женских НПО насчитал в России в 20 раз больше жертв домашнего насилия, чем полиция. По данным правозащитников, на жертв домашнего насилия проходится почти каждое пятое убийство в РФ.

Tami Weissenberg

Когда мужчина становится жертвой: исповедь о бытовом насилии 10.11.2020

По данным за 2019 год, в Германии 81 процент жертв домашнего насилия - женщины, 19 процентов - мужчины. При этом мужчины реже готовы признать себя жертвой. Читайте историю Тами Вайссенберга.

Реклама