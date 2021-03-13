 В Бразилии ″защита чести″ - более не смягчающее обстоятельство при фемициде | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2021

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Мир

В Бразилии "защита чести" - более не смягчающее обстоятельство при фемициде

Верховный суд Бразилии отказался считать "защиту чести" обстоятельством, смягчающим вину при убийстве женщины из-за того, что она женщина. Ежегодно в стране происходят более 1000 случаев фемицида.

Акция феминисток в Сан-Паулу

Акция феминисток в Сан-Паулу

В Бразилии "защита чести" впредь не может служить смягчающим обстоятельством при фемициде - убийстве женщин в связи с их гендерной принадлежностью. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны. "Тезис о законной защите чести нарушает конституционные принципы человеческого достоинства, защиты жизни и равенства полов", - цитирует агентство AFP судебное постановление в субботу, 13 марта.

По данным активистов, в 2019 году в Бразилии было зарегистрировано более 1300 случаев фемицида - почти на восемь процентов больше, чем годом ранее.

Возмущение общественности вызвало, среди прочего, решение суда присяжных, который в 2017 году оправдал мужчину, обвинявшегося в покушении на убийство за то, что он трижды ударил ножом свою бывшую жену. Его защита утверждала, что подсудимый воспользовался "своим законным правом на защиту чести". Сам обвиняемый заявил, что потерял голову от ревности, увидев сообщение на мобильном телефоне своей бывшей жены.

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    Автор: Ксения Сафронова


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