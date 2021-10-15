Комментарий: Почему в России запретили "Мужское государство"

Нижегородский суд признал объединение "Мужское государство" (МГ) экстремистской организацией и запретил его деятельность во всей стране. В поданном на МГ иске говорилось, что "Мужское государство" занимается "травлей, угрозами и преследованием женщин". Суд также учел, что основателя движения Владислава Позднякова уже привлекали к ответственности за разжигание вражды в отношении женщин.

В русле повестки политического режима

"Мужское государство" постоянно угрожало фем-активисткам, атаковало представителей ЛГБТ-сообщества, ведущих либеральных изданий, а также частные компании, которые не соответствовали его расистским, гомофобным и шовинистическим представлениям. Участники МГ сливали в сеть личные данные женщин с призывами к травле.

Лола Тагаева

Так, летом этого года они терроризировали молодую вдову студента из Нигерии, который утонул, спасая другого мужчину. Однако полиция все это время не реагировала на заявления пострадавших. Правозащитники объясняли отсутствие реакции правоохранительных органов тем, что действия МГ были в русле глобальной повестки политического режима.

Недаром, адвокат Позднякова Дзамболат Габараев говорил в суде о том, что его подзащитный придерживался "здравых представлений о патриархате", утверждая, что "патриархат - это некая форма социальной организации, при которой не ущемляются права ни женщин, ни детей". Кроме того, защитник просил прокуратуру обратить внимание на ЛГБТ-символику в рекламе ресторана "Тануки".

Поэтому-то так и удивительно решение Нижегородского суда. В сети даже возникают вопросы, этично ли вообще радоваться этому решению по статье "антиэкстремизм", которая часто применяется против неугодных власти, и одновременно ратовать за отмену этой статьи.

Никакой политики, просто бизнес?

Одна из версий - никакой политики. Включилось, мол, лобби владельца компании "Тануки", чему предшествовала скандальная война движения против ресторанной сети. В беседе с Forbes представитель "Тануки" Станислав Колосков рассказал, что компания разослала "десятки заявлений" в различные органы, включая МВД, Роскомнадзор, Следственный комитет и нескольким депутатам Государственной думы, одна из которых - Оксана Пушкина направила депутатский запрос на имя генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой провести проверку деятельности "Мужского государства".

Однако верить в то, что власть самоустранилась в вопросах, носящих откровенно политизированный характер, довольно наивно. Любые острые социальные проблемы - а к ним относятся и гендерные вопросы, и борьба в защиту прав женщин - в России политизированы. Идеология режима строится на подчеркнуто патриархальных ценностях. Так с чего вдруг было принято такое решение в отношении "Мужского государства"?

Скорее всего, стало понятно, что эта часть людей не контролируется - особенно после того, когда активисты МГ перестали преследовать фем-активисток и женщин и переключились на расовую травлю, чего в многонациональной России власти пока еще стараются избегать. Монополия же на насилие есть и может быть только у одного игрока.

Поэтому в тот же день, когда суд в Нижнем Новгороде вынес решение о прекращении деятельности "Мужского государства", силовики едва ли не показательно ворвались в шелтер в соседней Казани и забрали двух совершеннолетних девушек, сбежавших из дома. Мужья их избивали, и им-то их, как вещь, женщин снова вернули, пишет "Новая газета".

Жестокость - оборотная сторона маскулинности

Одно "Мужское государство" ликвидировано, чтобы показать, кто тут главный. Но другое "мужское государство" существует и продолжает порождать своих сторонников. Пока государство борется против гендерного равенства (последний пример - признание иностранным агентом Ивановского центра гендерных исследований), а значит против признания мужчинами права на отказ от традиционной маскулинной модели, оно воспроизводит насилие в мужчинах.

Многие исследователи связывают мужскую жестокость именно с нормами маскулинности. Ряд работ, посвященных этому, выпустил вместе с коллегами бывший президент American Psychological Association Рональд Левант. Например, у него есть статья о потенциальной связи между опытом "традиционной мужской" социализации мальчиков и насилием. Уже в подростковом возрасте агрессия среди мужчин становится способом утверждение власти над другим, особенно когда маскулинность оказывается под угрозой.

Традиционная маскулинность порождает очень много отрицательных эффектов, среди которых жестокость по отношению к окружающим и к себе. Мужчина, страдающий от несоответствия навязываемому образу, чаще совершает агрессивные поступки, указывает Рональд Левант. По словам ученого с 40-летним опытом, школьные стрелки - это чаще всего именно те, кто страдает от своего несоответствия ожидаемым маскулинным нормам. Есть исследования и о взаимосвязи насилия в семье с мужской агрессивностью: если мужчина проявляет агрессию к другим мужчинам, то он скорее может стать и домашним насильником.

Существующая среда породила и потом запретила "Мужское государство", члены которого организованно преследовали людей по гендерному признаку и по признаку сексуальной ориентации. Но эта же среда порождает и породит других непримиримых.

Автор: Лола Тагаева - политический обозреватель и со-основатель проекта о гендерном просвещении Gender Team, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

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