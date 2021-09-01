"Исчезнут как черносотенцы". Чем закончится война "Мужского государства" против "Тануки"

Сеть японских ресторанов "Тануки" добивается того, что пока никому в России не удавалось. Юристы сети запустили кампанию против праворадикальной группировки "Мужское государство" (МГ). Они требуют заблокировать каналы этого интернет-движения, а его руководителей привлечь к уголовной ответственности. Ранее активисты МГ обрушились на "Тануки" с фейковыми заказами и негативными отзывами в соцсетях, а также, как утверждают в "Тануки", с ложными звонками о минировании ресторанов. Радикалов оскорбили участие темнокожего мужчины в рекламе ресторана и поддержка ЛГБТ-сообщества.

Почему "Тануки" не побоялись вступить в открытый конфликт с группировкой, и кто стоит за "Мужским государством"?

Националист и женоненавистник во главе МГ

Пост с темнокожим мужчиной появился в Instagram-аккаунте ресторанов "Тануки" 30 августа. Он стал реакцией на ситуацию вокруг другой сети японского общепита "ËбиДоёби" (в переводе с японского "День недели - суббота"). Активисты интернет-движения "Мужское государство" устроили спам-атаку на сервисы и телефоны этого ресторана, потому что их не устроила реклама с темнокожими мужчинами и девушками в соцсетях "ËбиДоёби". Вместо того, чтобы отбиваться от нападок, представители компании извинились "за то, что задели общественность", и удалили фотографии.

Доставка на дом из ресторана "Тануки" в Москве

"Мужским государством" руководит Владислав Поздняков. В нескольких каналах в Telegram он публикует в основном националистические и женоненавистнические посты, в которых часто призывает к сетевой и офлайн-травле. Например, в июле сотни сторонников Позднякова по его указанию терроризировали молодую вдову студента из Нигерии, который утонул, спасая другого мужчину. В том же месяце интернет-активисты устроили травлю ведущей "Дождя" Анне Монгайт за интервью с лесбийской парой. Полиция не отреагировала на заявление телеканала, зато "Дождь" признали "иностранным агентом" спустя три недели после жалобы Позднякова.

Несмотря на чрезвычайную активность и безнаказанность МГ в сети "Тануки" решили вступить с ним в открытое противостояние. Под постом с темнокожим мужчиной-моделью они написали, что каждый день будут призывать создателя Telegram Павла Дурова и Минкомсвязи заблокировать "этот средневековый канал". И призвали всех отмечать под постами Дурова и министерство. В соцсетях стали шутить, что "Тануки" неспроста называется именно так: в Японии тануки считается мифическим зверем с огромными тестикулами.

Бизнес любит тишину?

Сотрудник по маркетингу "Тануки" (попросил не указывать его имя) рассказал DW, что ко вторнику сеть восстановила работу всех своих сервисов. В понедельник из-за спам-атак перестал работать ее сайт, а курьеров вызывали по ложным заказам. Кроме того, предположительно сторонники Позднякова звонили в полицию и сообщали о минировании ресторанов. После этого представители ресторана обратились в полицию, и сейчас "весь юридический отдел компании работает в этом направлении", сообщили DW в "Тануки".

Свою борьбу с "Мужским государством" в компании объясняют тем, что у нее есть "позиция". "Мы не планируем ничего удалять, - сообщил DW сотрудник по маркетингу. - Это наши ресурсы, это наша рекламная кампания. Мы кого хотим, того и привлекаем. Именно эта позиция и вызвала такую поддержку со стороны наших клиентов". По его словам, сообщений с поддержкой оказалось гораздо больше, чем с хейтом.

В соцсетях вокруг "Тануки" давно сформировалось сообщество людей с прогрессивными взглядами. "Бизнес любит тишину, а коммуникация любит активную позицию, - объясняет эксперт по брендингу Дмитрий Перышков. - "Тануки" высказывает свою позицию, которая релевантна той аудитории, которая к ним ходит и разделяет их ценности".

Бизнес-цели и социальная миссия

Когда ресторан запускал кампанию с радужной символикой и темнокожей моделью, то он мог преследовать бизнес-цели, рассуждает Перышков. В таком случае сеть рассчитывала, что люди с такими же ценностями поддержат их и еще чаще будут посещать их рестораны. Но цели могли быть и иными.

"Когда бизнес доходит до определенной точки, у руководителей возникает внутренний запрос на нечто большее, чем бизнес, - говорит эксперт. - Они начинают писать философские книги, использовать бизнес как продвижение своих взглядов. Как правило это приводит к очень нехорошим последствиям. Хотя поддержка бизнесом тех или иных социальных проектов - это правильно".

Отсутствие реакции воспитывает нечувствительность

Добиться от властей преследования "Мужского государства" будет сложно, потому что за такого рода группировками сама власть и скрывается, уверен политолог Аббас Галлямов. "Все эти ультраконсерваторы и правые всегда были инструментом в руках власти, а не самостоятельным игроком, - считает он. - Это политическая традиция со времен черносотенцев". С помощью таких инструментов власти демонстрируют искусственную поддержку силового курса, говорит политолог.

По мнению Галлямова, исчезнут такие черносотенцы только при новой власти - как черносотенцы после Февральской революции. "Они не способны на самостоятельное плавание, - продолжает Галлямов. - Они могут существовать только в идеальных условиях, которые им создает власть: финансирование, информационная поддержка, силовая поддержка".

А пока полиция не реагирует на активность "Мужского государства", его ряды будут пополняться все новыми молодыми людьми с пластичной психикой и обидами на женщин, предупреждает политтехнолог и психолог Алена Август. А это чревато деструктивными последствиями для страны. "Такие истории, если их не пресекать и никого не наказывать, воспитывают в обществе нечувствительность, - объясняет Август. - Люди перестанут отделять нормальные коммуникации от ненормальных и недопустимых в цивилизованном обществе".

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