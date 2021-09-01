 ″Исчезнут как черносотенцы″. Чем закончится война ″Мужского государства″ против ″Тануки″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.09.2021

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Россия

"Исчезнут как черносотенцы". Чем закончится война "Мужского государства" против "Тануки"

Интернет-группировка "Мужское государство" впервые столкнулась в России с жестким отпором со стороны бизнеса. Что стоит за этим противостоянием?

Этот пост Тануки вызвал нападки со стороны Мужского государства

Этот пост "Тануки" вызвал нападки со стороны "Мужского государства"

Сеть японских ресторанов "Тануки" добивается того, что пока никому в России не удавалось. Юристы сети запустили кампанию против праворадикальной группировки "Мужское государство" (МГ). Они требуют заблокировать каналы этого интернет-движения, а его руководителей привлечь к уголовной ответственности. Ранее активисты МГ обрушились на "Тануки" с фейковыми заказами и негативными отзывами в соцсетях, а также, как утверждают в "Тануки", с ложными звонками о минировании ресторанов. Радикалов оскорбили участие темнокожего мужчины в рекламе ресторана и поддержка ЛГБТ-сообщества.

Почему "Тануки" не побоялись вступить в открытый конфликт с группировкой, и кто стоит за "Мужским государством"?

Националист и женоненавистник во главе МГ

Пост с темнокожим мужчиной появился в Instagram-аккаунте ресторанов "Тануки" 30 августа. Он стал реакцией на ситуацию вокруг другой сети японского общепита "ËбиДоёби" (в переводе с японского "День недели - суббота"). Активисты интернет-движения "Мужское государство" устроили спам-атаку на сервисы и телефоны этого ресторана, потому что их не устроила реклама с темнокожими мужчинами и девушками в соцсетях "ËбиДоёби". Вместо того, чтобы отбиваться от нападок, представители компании извинились "за то, что задели общественность", и удалили фотографии.

Доставка на дом из ресторана Тануки в Москве

Доставка на дом из ресторана "Тануки" в Москве

"Мужским государством" руководит Владислав Поздняков. В нескольких каналах в Telegram он публикует в основном националистические и женоненавистнические посты, в которых часто призывает к сетевой и офлайн-травле. Например, в июле сотни сторонников Позднякова по его указанию терроризировали молодую вдову студента из Нигерии, который утонул, спасая другого мужчину. В том же месяце интернет-активисты устроили травлю ведущей "Дождя" Анне Монгайт за интервью с лесбийской парой. Полиция не отреагировала на заявление телеканала, зато "Дождь" признали "иностранным агентом" спустя три недели после жалобы Позднякова.

Несмотря на чрезвычайную активность и безнаказанность МГ в сети "Тануки" решили вступить с ним в открытое противостояние. Под постом с темнокожим мужчиной-моделью они написали, что каждый день будут призывать создателя Telegram Павла Дурова и Минкомсвязи заблокировать "этот средневековый канал". И призвали всех отмечать под постами Дурова и министерство. В соцсетях стали шутить, что "Тануки" неспроста называется именно так: в Японии тануки считается мифическим зверем с огромными тестикулами.

Бизнес любит тишину?

Сотрудник по маркетингу "Тануки" (попросил не указывать его имя) рассказал DW, что ко вторнику сеть восстановила работу всех своих сервисов. В понедельник из-за спам-атак перестал работать ее сайт, а курьеров вызывали по ложным заказам. Кроме того, предположительно сторонники Позднякова звонили в полицию и сообщали о минировании ресторанов. После этого представители ресторана обратились в полицию, и сейчас "весь юридический отдел компании работает в этом направлении", сообщили DW в "Тануки".

Свою борьбу с "Мужским государством" в компании объясняют тем, что у нее есть "позиция". "Мы не планируем ничего удалять, - сообщил DW сотрудник по маркетингу. - Это наши ресурсы, это наша рекламная кампания. Мы кого хотим, того и привлекаем. Именно эта позиция и вызвала такую поддержку со стороны наших клиентов". По его словам, сообщений с поддержкой оказалось гораздо больше, чем с хейтом.

В соцсетях вокруг "Тануки" давно сформировалось сообщество людей с прогрессивными взглядами. "Бизнес любит тишину, а коммуникация любит активную позицию, - объясняет эксперт по брендингу Дмитрий Перышков. - "Тануки" высказывает свою позицию, которая релевантна той аудитории, которая к ним ходит и разделяет их ценности".

Бизнес-цели и социальная миссия

Когда ресторан запускал кампанию с радужной символикой и темнокожей моделью, то он мог преследовать бизнес-цели, рассуждает Перышков. В таком случае сеть рассчитывала, что люди с такими же ценностями поддержат их и еще чаще будут посещать их рестораны. Но цели могли быть и иными.

"Когда бизнес доходит до определенной точки, у руководителей возникает внутренний запрос на нечто большее, чем бизнес, - говорит эксперт. - Они начинают писать философские книги, использовать бизнес как продвижение своих взглядов. Как правило это приводит к очень нехорошим последствиям. Хотя поддержка бизнесом тех или иных социальных проектов - это правильно".

Отсутствие реакции воспитывает нечувствительность

Добиться от властей преследования "Мужского государства" будет сложно, потому что за такого рода группировками сама власть и скрывается, уверен политолог Аббас Галлямов. "Все эти ультраконсерваторы и правые всегда были инструментом в руках власти, а не самостоятельным игроком, - считает он. - Это политическая традиция со времен черносотенцев". С помощью таких инструментов власти демонстрируют искусственную поддержку силового курса, говорит политолог.

По мнению Галлямова, исчезнут такие черносотенцы только при новой власти - как черносотенцы после Февральской революции. "Они не способны на самостоятельное плавание, - продолжает Галлямов. - Они могут существовать только в идеальных условиях, которые им создает власть: финансирование, информационная поддержка, силовая поддержка".

А пока полиция не реагирует на активность "Мужского государства", его ряды будут пополняться все новыми молодыми людьми с пластичной психикой и обидами на женщин, предупреждает политтехнолог и психолог Алена Август. А это чревато деструктивными последствиями для страны. "Такие истории, если их не пресекать и никого не наказывать, воспитывают в обществе нечувствительность, - объясняет Август. - Люди перестанут отделять нормальные коммуникации от ненормальных и недопустимых в цивилизованном обществе".

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    Автор: Никита Баталов


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