Минюст РФ внес ФБК и "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций

Министерство юстиции РФ в пятницу, 6 августа, внесло основанные оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций. Таким образом, продолжение деятельности будет грозить уголовной ответственностью участникам и сторонникам этих организаций.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве 4 августа отклонил жалобы на решение Московского городского суда о признании экстремистскими организаций, основанных Навальным. Однако защита намерена продолжать процесс обжалования вплоть до иска в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), подчеркнул адвокат Иван Павлов. А команда Навального не прекратит свою деятельность, заверил ближайший соратник отбывающего реальный срок оппозиционера Леонид Волков.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Алексеем Навальным ФБК и ФЗПГ, а также "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ" ликвидированы, а деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена. Указанным организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации".

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