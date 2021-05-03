Как в Хабаровске судят экс-главу местного штаба Навального

После трех месяцев следствия в Хабаровске в пятницу, 2 июля, начался процесс по делу оппозиционного политика Алексея Ворсина, бывшего руководителя штаба Навального в регионе. Обвинение считает, что Ворсин, имея три административных наказания за участие в стихийных митингах, призывал людей выйти на несогласованную акцию. Сам оппозиционер и его сторонники считают, что дело носит политический характер.

Начало суда по делу Ворсина

Перед началом слушания дела у здания суда собрались сторонники Алексея Ворсина, некоторые из них держали в руках плакаты. Заседание началось с того, что обвиняемый, сославшись на то, что у него уже есть два адвоката по соглашению, ходатайствовал об отказе от адвоката по назначению Андрея Перелыгина. Судья Аркадий Кириллов ходатайство отклонил.

После этого адвокаты предложили вернуть дело в прокуратуру для уточнения места совершения преступления. По их мнению, дело должно рассматриваться не Центральным райсудом Хабаровска, а Краснофлотским. Судья отклонил и это ходатайство защиты, после чего процесс был отложен до 6 июля.

Пока длилось заседание, сотрудники полиции потребовали разойтись от сторонников Ворсина, которые ждали его возле крыльца. Из-за наличия плакатов силовики посчитали, что имеет место несогласованный с властями пикет. В результате был задержан протоиерей Андрей Винарский, державший в руках плакат с надписью "Свободу честному, порядочному человеку Алексею Ворсину".

Его отвезли в отделение полиции, где сообщили о начале доследственной проверки по ст. 212.1 УК РФ. Ранее Винарского, в прошлом настоятель двух приходов в Еврейской автономной области, уже не раз привлекали в ответственности по данной статье, в мае этого года суд назначил ему административное наказание уже в девятый раз.

"Дадинская статья" для хабаровского оппозиционера

Напомним, что история с уголовным делом против Алексея Ворсина началась 18 марта 2021 года. В тот день рано утром полиция пришла сразу в семь хабаровских квартир. Кроме жилья самого Ворсина следователи обыскали квартиры сотрудников и волонтеров местного штаба Навального. У них изъяли электронику, вплоть до детских планшетов. 20 марта суд отправил Ворсина под домашний арест, эта мера пресечения действует до сих пор.

Александр Кынев

Дело в отношении оппозиционера возбудили по ст. 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение порядка проведения публичный мероприятий". Поводом для этого стали посты Ворсина в соцсетях с призывами к хабаровчанам выйти на акцию в поддержку Алексея Навального 23 января. На тот момент Ворсин имел уже три административных наказания за нарушения правил проведения публичных мероприятий. Все протоколы были составлены за его участие в стихийных акциях в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Сам Алексей Ворсин и его сторонники уверены, что возбуждение уголовного дело связано с его политической деятельностью и намерениями участвовать в выборах в Госдуму. С ними согласен и депутат городской думы Хабаровска и блогер Александр Каян: "Ворсин слишком рано заявил о намерение выдвинуться в депутаты Думы". Политолог Александр Кынев подагает, что уголовное дело Ворсина вписывается в общую политику разгрома структур, связанных с Алексеем Навальным: "Это часть федерального тренда, но с местной добавкой в виде личных обид и страхов".

Политическая карьера Ворсина: от "Патриотов России” до штаба Навального

На момент ареста Алексей Ворсин был уже довольно известным в Хабаровске политиком. Свою карьеру он начал строить в середине нулевых в команде депутата хабаровского горсовета Дмитрия Ковальчука в партии "Патриоты России”. В конце 2011 года Ворсин принял активное участие в протестах, начавшихся в России после выборов в Госдуму.

Весной 2012-го он прекратил работать с Ковальчуком, в 2013-м возглавляет региональное отделении "Демократического выбора" Владимира Милова, а в мае 2017-го местный штаб Навального. Ворсин вместе с единомышленниками выпустил серию фильмов-расследований о хабаровских чиновниках, а также постоянно участвовал в выборах федерального и муниципального уровня. Политолог Александр Кынев характеризовал Алексея Ворсина как одного из самых ярких и активных руководителей региональных штабов Навального.

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