Как в Хабаровске судят экс-главу местного штаба Навального
В Хабаровска начался процесс по делу бывшего главы штаба Навального в регионе Алексея Ворсина. Его обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Подробности - у DW.
Митинг в Хабаровске 15 августа 2020 года, после которого Алексей Ворсин был задержан
После трех месяцев следствия в Хабаровске в пятницу, 2 июля, начался процесс по делу оппозиционного политика Алексея Ворсина, бывшего руководителя штаба Навального в регионе. Обвинение считает, что Ворсин, имея три административных наказания за участие в стихийных митингах, призывал людей выйти на несогласованную акцию. Сам оппозиционер и его сторонники считают, что дело носит политический характер.
Начало суда по делу Ворсина
Перед началом слушания дела у здания суда собрались сторонники Алексея Ворсина, некоторые из них держали в руках плакаты. Заседание началось с того, что обвиняемый, сославшись на то, что у него уже есть два адвоката по соглашению, ходатайствовал об отказе от адвоката по назначению Андрея Перелыгина. Судья Аркадий Кириллов ходатайство отклонил.
После этого адвокаты предложили вернуть дело в прокуратуру для уточнения места совершения преступления. По их мнению, дело должно рассматриваться не Центральным райсудом Хабаровска, а Краснофлотским. Судья отклонил и это ходатайство защиты, после чего процесс был отложен до 6 июля.
Пока длилось заседание, сотрудники полиции потребовали разойтись от сторонников Ворсина, которые ждали его возле крыльца. Из-за наличия плакатов силовики посчитали, что имеет место несогласованный с властями пикет. В результате был задержан протоиерей Андрей Винарский, державший в руках плакат с надписью "Свободу честному, порядочному человеку Алексею Ворсину".
Его отвезли в отделение полиции, где сообщили о начале доследственной проверки по ст. 212.1 УК РФ. Ранее Винарского, в прошлом настоятель двух приходов в Еврейской автономной области, уже не раз привлекали в ответственности по данной статье, в мае этого года суд назначил ему административное наказание уже в девятый раз.
"Дадинская статья" для хабаровского оппозиционера
Напомним, что история с уголовным делом против Алексея Ворсина началась 18 марта 2021 года. В тот день рано утром полиция пришла сразу в семь хабаровских квартир. Кроме жилья самого Ворсина следователи обыскали квартиры сотрудников и волонтеров местного штаба Навального. У них изъяли электронику, вплоть до детских планшетов. 20 марта суд отправил Ворсина под домашний арест, эта мера пресечения действует до сих пор.
Александр Кынев
Дело в отношении оппозиционера возбудили по ст. 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение порядка проведения публичный мероприятий". Поводом для этого стали посты Ворсина в соцсетях с призывами к хабаровчанам выйти на акцию в поддержку Алексея Навального 23 января. На тот момент Ворсин имел уже три административных наказания за нарушения правил проведения публичных мероприятий. Все протоколы были составлены за его участие в стихийных акциях в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Сам Алексей Ворсин и его сторонники уверены, что возбуждение уголовного дело связано с его политической деятельностью и намерениями участвовать в выборах в Госдуму. С ними согласен и депутат городской думы Хабаровска и блогер Александр Каян: "Ворсин слишком рано заявил о намерение выдвинуться в депутаты Думы". Политолог Александр Кынев подагает, что уголовное дело Ворсина вписывается в общую политику разгрома структур, связанных с Алексеем Навальным: "Это часть федерального тренда, но с местной добавкой в виде личных обид и страхов".
Политическая карьера Ворсина: от "Патриотов России” до штаба Навального
На момент ареста Алексей Ворсин был уже довольно известным в Хабаровске политиком. Свою карьеру он начал строить в середине нулевых в команде депутата хабаровского горсовета Дмитрия Ковальчука в партии "Патриоты России”. В конце 2011 года Ворсин принял активное участие в протестах, начавшихся в России после выборов в Госдуму.
Весной 2012-го он прекратил работать с Ковальчуком, в 2013-м возглавляет региональное отделении "Демократического выбора" Владимира Милова, а в мае 2017-го местный штаб Навального. Ворсин вместе с единомышленниками выпустил серию фильмов-расследований о хабаровских чиновниках, а также постоянно участвовал в выборах федерального и муниципального уровня. Политолог Александр Кынев характеризовал Алексея Ворсина как одного из самых ярких и активных руководителей региональных штабов Навального.
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Ежедневные шествия и митинги
Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.
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Просьбы протестующих поддержать их
Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у нового движения есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".
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Владивосток
Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.
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Кормление голубей как форма протеста
На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.
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Акция в поддержку Хабаровска в Москве
Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Требования протестующих
Одно из главных требований участников протестов в Хабаровске - освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
"Народный губернатор"
Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Неприятие Михаила Дегтярева
Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Требования перемен
Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена в Москве".
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
"Мы устали от власти Путина"
Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он делает все так, как хочет сам, и не слышит нас", - добавила она.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Массовость акций
По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
"Мы мзду не берем"
После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Отношение полиции к протестующим
На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.