 Суд назначил штраф координатору штаба Навального в Хабаровске | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 25.01.2021

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Россия

Суд назначил штраф координатору штаба Навального в Хабаровске

Алексея Ворсина оштрафовали, после чего снова доставили в полицию.

Несогласованная акция в поддержку Навального в Хабаровске

Несогласованная акция в поддержку Навального в Хабаровске (фото из архива)

Центральный районный суд Хабаровска назначил административный штраф в размере 150 тыс. рублей координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске - Алексею Ворсину. Он подтвердил это в понедельник, 25 января, в Twitter.

Адвокат Виталий Тыхта в свою очередь уточнил, что речь шла о статье о повторном нарушении установленного порядка организации митинга.

После суда координатора штаба доставили в полицию

После оглашения решения Ворсин из зала суда был доставлен в отделение полиции, отмечает агентство "Интерфакс". Координатору штаба вменяют статью 19.3 КоАП РФ - о неповиновении законному распоряжению полиции. По словам самого активиста, это связано с тем, что он в декабре 2020 года, после завершениях протестной акции в Хабаровске, оттеснил правоохранителей от журналистки канала RusNews Марии Нуйкиной, чтобы та села в его машину, после чего они уехали.

"Слушание будет в Центральном районном суде...скорее всего, уже завтра", - отметил адвокат Тыхта.

Ворсин был задержан утром 23 января, до начала несогласованного митинга в поддержку Навального в Хабаровске.

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    По всему миру

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  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

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    Автор: Илья Коваль


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