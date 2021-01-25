"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

Десятки тысяч на улицах Москвы

Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.