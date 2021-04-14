 Комментарий: Штабы Навального закрываются, но борьба продолжается | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 29.04.2021

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Мнения

Комментарий: Штабы Навального закрываются, но борьба продолжается

Официальное закрытие сети штабов Навального открывает новый этап в жизни российской оппозиции, в котором ей пригодится весь накопленный ранее опыт, считает Федор Крашенинников.

Алексей Навальный, Кира Ярмыш, Леонид Волков

Закрытие штабов Навального не означает отказ от политической борьбы

Объявление об официальном закрытии сети штабов Навального в России едва ли можно считать чем-то неожиданным. После того как прокуратура Москвы потребовала признать их экстремистской организацией, никаких иных вариантов, по сути, не оставалось. Тем, на кого сообщение Леонида Волкова о закрытии сети штабов Навального  произвело тягостное впечатление, надо подумать вот о чем: в нынешней ситуации Волков публично и не мог сказать ничего другого. Любые его заявления о переходе к подпольной борьбе или о продолжении деятельности в прежнем виде под новыми вывесками стали бы лишь поводами для новых арестов и уголовных дел.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Даже если на самом деле сеть сторонников Навального и продолжит координироваться и взаимодействовать в какой-то новой форме, признавать это лидерам движения  было бы неправильно и даже опасно. Поэтому и журналистам не стоит требовать от них малейших намеков на такой сценарий - прежде всего, ради безопасности тех, кто находится в России. К сожалению, в нынешней ситуации любая публичная двусмысленность в этом вопросе может обречь сотни людей на преследования  и упростить задачу силовым органам.

Окно возможностей закрылось

С одной стороны, ликвидацию легальных структур  сторонников Алексея Навального отрицать нельзя. С другой стороны, удивительно то, что столь яростная атака на них началась так поздно. Скептики и пессимисты изначально критиковали саму идею развернуть по всей России легальную оппозиционную организацию - с арендованными офисами, "белыми" зарплатами, прозрачной бухгалтерией и публичным сбором пожертвований для своей деятельности. 

Скепсис этот был вполне обоснован: одна мысль о том, что в России можно несколько лет легально и организованно противостоять Путину, казалась фантастической. Когда же у команды Навального все получилось, для многих наблюдателей это стало поводом обвинять их чуть ли не в работе на Кремль и постоянно вопрошать: как же им все это позволили?

Теперь очевидно, что никто им ничего не позволял, просто Навальный увидел окно возможностей, которое другие оппозиционные политики не заметили, и воспользовался им. Властям потребовалось несколько лет закручивать гайки, чтоб закрыть это окно возможностей, решиться убить самого Алексея Навального и уничтожить систему его штабов.

Промежуточные итоги работы штабов Навального

Так или иначе, но четыре года система оппозиционных штабов по всей России проработала. Несмотря на то что команде Навального не дали зарегистрировать политическую партию, она участвовала в местных выборах и даже смогла избрать несколько депутатов. За это время было организовано несколько общероссийских и огромное количество местных протестных кампаний. Но самое главное - тысячи граждан России прошли в них практическую школу гражданского активизма и политической борьбы.

Прямолинейную силовую атаку, начавшуюся с попытки отравления самого Алексея Навального и приведшую к его заключению в колонию и ликвидации организационных структур его сторонников, надо считать признанием со стороны властей того, что никаких других способов остановить Навального и его движение у них просто не осталось.

Борьба с путинским режимом продолжится

Нанося удары по структурам Навального и лидерам его движения, Кремль пытается не замечать главного: оппозиционные настроения в России возникли и существуют не из-за Навального и его команды, и уж, тем более, не под влиянием иностранных СМИ или западных правительств. Значительная часть российского общества не согласна с политикой Путина и устала от его бесконечного правления.

Алексей Навальный сумел стать выразителем настроений этих людей и в этом смысле - их лидером. До тех пор, пока ситуация в стране не изменится, пока Путин не откажется от власти, пока не будут отменены тысячи абсурдных политических и экономических запретов, недовольство граждан России своей жизнью и проводимой властями политикой, скорее всего, будет только расти.

Важнейший актив Алексея Навального и его команды - это не штабы и не их сотрудники, а моральный авторитет и наработанные за много лет навыки коммуникации с российским обществом и противостояния властям. И с этим власти ничего поделать уже не могут.

Поэтому есть все основания полагать, что те, кто хочет продолжить борьбу с путинским режимом или решился присоединиться к ней только сейчас, найдут для себя подходящий вариант взаимодействия и со своими единомышленниками, и с командой Навального, которая в любом случае не собирается прекращать свою деятельность.

Как минимум, никуда не делся главный политический проект Алексея Навального на 2021 год - "Умное голосование". Нравится это кому-то в Кремле или нет, но он может быть успешно реализован и в условиях тюремного заключения Навального, и после закрытия его штабов по всей России.

Тем не менее, в жизни российской оппозиции наступает новый этап, в котором ей понадобится весь накопленный опыт, в том числе, и негативный.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodorkTwitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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