Комментарий: Штабы Навального закрываются, но борьба продолжается

Официальное закрытие сети штабов Навального открывает новый этап в жизни российской оппозиции, в котором ей пригодится весь накопленный ранее опыт, считает Федор Крашенинников.
Объявление об официальном закрытии сети штабов Навального в России едва ли можно считать чем-то неожиданным. После того как прокуратура Москвы потребовала признать их экстремистской организацией, никаких иных вариантов, по сути, не оставалось. Тем, на кого сообщение Леонида Волкова о закрытии сети штабов Навального произвело тягостное впечатление, надо подумать вот о чем: в нынешней ситуации Волков публично и не мог сказать ничего другого. Любые его заявления о переходе к подпольной борьбе или о продолжении деятельности в прежнем виде под новыми вывесками стали бы лишь поводами для новых арестов и уголовных дел.
Даже если на самом деле сеть сторонников Навального и продолжит координироваться и взаимодействовать в какой-то новой форме, признавать это лидерам движения было бы неправильно и даже опасно. Поэтому и журналистам не стоит требовать от них малейших намеков на такой сценарий - прежде всего, ради безопасности тех, кто находится в России. К сожалению, в нынешней ситуации любая публичная двусмысленность в этом вопросе может обречь сотни людей на преследования и упростить задачу силовым органам.
С одной стороны, ликвидацию легальных структур сторонников Алексея Навального отрицать нельзя. С другой стороны, удивительно то, что столь яростная атака на них началась так поздно. Скептики и пессимисты изначально критиковали саму идею развернуть по всей России легальную оппозиционную организацию - с арендованными офисами, "белыми" зарплатами, прозрачной бухгалтерией и публичным сбором пожертвований для своей деятельности.
Скепсис этот был вполне обоснован: одна мысль о том, что в России можно несколько лет легально и организованно противостоять Путину, казалась фантастической. Когда же у команды Навального все получилось, для многих наблюдателей это стало поводом обвинять их чуть ли не в работе на Кремль и постоянно вопрошать: как же им все это позволили?
Теперь очевидно, что никто им ничего не позволял, просто Навальный увидел окно возможностей, которое другие оппозиционные политики не заметили, и воспользовался им. Властям потребовалось несколько лет закручивать гайки, чтоб закрыть это окно возможностей, решиться убить самого Алексея Навального и уничтожить систему его штабов.
Так или иначе, но четыре года система оппозиционных штабов по всей России проработала. Несмотря на то что команде Навального не дали зарегистрировать политическую партию, она участвовала в местных выборах и даже смогла избрать несколько депутатов. За это время было организовано несколько общероссийских и огромное количество местных протестных кампаний. Но самое главное - тысячи граждан России прошли в них практическую школу гражданского активизма и политической борьбы.
Прямолинейную силовую атаку, начавшуюся с попытки отравления самого Алексея Навального и приведшую к его заключению в колонию и ликвидации организационных структур его сторонников, надо считать признанием со стороны властей того, что никаких других способов остановить Навального и его движение у них просто не осталось.
Нанося удары по структурам Навального и лидерам его движения, Кремль пытается не замечать главного: оппозиционные настроения в России возникли и существуют не из-за Навального и его команды, и уж, тем более, не под влиянием иностранных СМИ или западных правительств. Значительная часть российского общества не согласна с политикой Путина и устала от его бесконечного правления.
Алексей Навальный сумел стать выразителем настроений этих людей и в этом смысле - их лидером. До тех пор, пока ситуация в стране не изменится, пока Путин не откажется от власти, пока не будут отменены тысячи абсурдных политических и экономических запретов, недовольство граждан России своей жизнью и проводимой властями политикой, скорее всего, будет только расти.
Важнейший актив Алексея Навального и его команды - это не штабы и не их сотрудники, а моральный авторитет и наработанные за много лет навыки коммуникации с российским обществом и противостояния властям. И с этим власти ничего поделать уже не могут.
Поэтому есть все основания полагать, что те, кто хочет продолжить борьбу с путинским режимом или решился присоединиться к ней только сейчас, найдут для себя подходящий вариант взаимодействия и со своими единомышленниками, и с командой Навального, которая в любом случае не собирается прекращать свою деятельность.
Как минимум, никуда не делся главный политический проект Алексея Навального на 2021 год - "Умное голосование". Нравится это кому-то в Кремле или нет, но он может быть успешно реализован и в условиях тюремного заключения Навального, и после закрытия его штабов по всей России.
Тем не менее, в жизни российской оппозиции наступает новый этап, в котором ей понадобится весь накопленный опыт, в том числе, и негативный.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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