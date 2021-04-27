 Евросоюз призвал Россию прекратить преследование ФБК | Новости из Германии о России | DW | 28.04.2021

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Россия

Евросоюз призвал Россию прекратить преследование ФБК

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал российские власти прекратить преследование организаций Навального. По его словам, эта атака противоречит международным обязательствам России.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Евросоюз осудил преследование связанных с Алексеем Навальным организаций в России. Соответствующее сообщение появилось в Twitter верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во вторник, 27 апреля.

"Приостановление всей деятельности аффилированных с Алексеем организаций, в том числе его Фонда борьбы с коррупцией, противоречит международным обязательствам России. Я призываю российские власти пересмотреть недавние решения и прекратить систематические репрессии в отношении основных прав (граждан - Ред.)", - написал Боррель.

Критика со стороны правозащитников

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International резко раскритиковала нападки на российскую региональную сеть штабов Алексея Навального, парализовавшую ее работу.

"Цель происходящего ясна: сравнять движение Алексея Навального с землей, пока он сам он находится за решеткой. То, что судебное разбирательство по признанию ФБК и других организаций "экстремистскими" было объявлено закрытым для общественности, не только не позволяет говорить о каких-то гарантиях справедливости в суде, но и особенно красноречиво свидетельствует о трусости российских властей", - отметила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Иск о запрете ФБК 

Московский городской суд во вторник ограничил деятельность основанных Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ). Это решение принято по просьбе московской прокуратуры в качестве обеспечительной меры, до рассмотрения иска об их запрете. Днем ранее прокуратура своим решением приостановила деятельность штабов Навального по всей стране.

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