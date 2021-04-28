 Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального | Новости из Германии о России | DW | 29.04.2021

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Россия

Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального

"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно", - заявил соратник российского оппозиционера. По его словам, бывшие штабы станут самостоятельными политическими организациями.

Плакат Свободу Навальному в руках участника акции 21 апреля в Санкт-Петербурге

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил об официальном роспуске сети региональных штабов Навального. "Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает", - пояснил Волков в своем Telegram-канале в четверг, 29 апреля.

В то же время Волков обещал, что активисты продолжат работать в другом формате. "Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, если тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами", - пояснил политик.

В середине апреля прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика - Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд приостановил деятельность этих организаций до вынесения окончательного решения.

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