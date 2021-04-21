 Комментарий: Акции сторонников Навального - не финальная не битва | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 22.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Акции сторонников Навального - не финальная не битва

Самое неудачное во вчерашних акциях сторонников Навального - это ее название, считает Александр Плющев. Впрочем, кампания запугивания несогласных принесла определенные плоды.

На акции в поддержку Алексея Навального в Москве, 21 апреля 2021 г.

На акции в поддержку Алексея Навального в Москве, 21 апреля 2021 г.

Акции, заявленные соратниками Алексея Навального как некая финальная битва, явно не стали таковой. С одной стороны - никакой битвы в любом смысле этого слова не произошло, с другой - и до финала явно далеко. Яркая фраза из названия блога Алексея Навального, возможно, немного подвела его команду. И "нейтралитет" выиграл этот раунд без, собственно, поединка.

Вынужденный ход

Решение о проведении митингов 21 апреля было вынужденным: процесс сбора подписей на сайте Free Navalny шел не слишком быстро, ожидание формального достижения поставленного рубежа в 500 000 тех, кто готов выйти на улицу, было весьма рискованным. Во-первых, из-за ухудшающегося самочувствия Алексея Навального, а второй и, возможно, главной причиной стал иск прокуратуры с требованием признать структуры оппозиционного политика экстремистскими, после чего само по себе проведение каких-либо акций будет весьма проблематичным.

Deutsche Welle Plushev Alexander Kommentarbild

Товарищи Алексея Навального уже довольно долгое время работают под постоянно усиливающимся давлением, часть из них находятся под серьезными ограничениями, еще часть - на фактически подпольном положении, остальные вынуждены были уехать из страны. В таких условиях ждать от вынужденного хода успеха хоть как-то сопоставимого с поставленной целью довольно сложно. Тем более, что давлению подвергались не только лидеры кампании, но и рядовые участники.

Эффективное запугивание

Запугивание потенциальных протестующих - совершенно обычное дело перед массовыми акциями. Но на этот раз обычные методы были немного модернизированы. Да, остались угрозы студентам и школьникам; да, силовики из всех утюгов предупреждали о последствиях; да, всех мало-мальски заметных лидеров и активистов, имевших отношение к штабам Навального или ФБК, "зачищали" по поводу и без такового. Но главный упор был сделан на сочувствующих, в планах которых значилась возможность выйти за Навального, но только если не наступит никаких негативных последствий.

Участница акции протеста в Улан-Удэ и полицейские

Участница акции протеста в Улан-Удэ

А они наступили еще до начала акции, сразу после утечки базы электронных адресов тех, кто регистрировался на Free Navalny. Сам по себе факт обнародования электронной почты мало чем грозит, ну, разве что будет человек получать больше спама и, может быть, фишинговых писем. Но в современных российских условиях, когда базы данных доступны едва ли не любому желающему, не говоря уж о провластных хакерах, обычные e-mail часто становятся ключом к чувствительному массиву персональных данных. Угрозы опубличить политические симпатии, да еще наябедничать работодателю наверняка подействовали на какую-то часть сочувствующих Навальному.

Могли сработать и перспективы признания структур Навального экстремистскими. Несмотря на то что формальные решения по этому поводу не приняты, месседж очевиден: это враги, и всякая ассоциация с ними может лично вам навредить в будущем. Тем более что в особенных случаях правоприменение спокойно обходится без лишних формальностей, принимая их уже задним числом. Осудили же в свое время Pussy Riot еще до принятия ответственности за разжигание религиозной розни, ничто не помешало.

Без поводов для возмущения

Буквально до последнего часа власти старались купировать любые возможные поводы для расширения рядов митингующих. Тем, кто беспокоился о здоровье Алексея Навального, то и дело сообщали то о больницах, то о врачах, то о каких-то неплохих для голодающего человека анализах. Следящим за ситуацией в стране в целом было представлено ровное и унылое послание Владимира Путина. Все перевентивные задержания касались главным образом людей известных и активных в политике. Что лишний раз нашептывало: не надо соваться, и проблем не будет.

Задержание участника акции протеста в Петербурге, 21 апреля

Задержание демонстранта в Петербурге, 21 апреля

Да и во время проведения самих акций возмутиться было особенно нечем: задержали на порядок меньше людей, чем на январских массовых акциях, причем половина из них - в Петербурге. Жесткость в Северной столице, скорее всего, была проявлена просто по недосмотру, но, возможно, и в качестве напоминания о том, что никакой тенденции на смягчение нет и в случае чего может быть и по-плохому.

Влиятельная сила

Если стояла задача перевести значительную часть потенциальных участников акций 21 апреля в этот самый пресловутый "нейтралитет", то, надо признать, в целом она была достигнута. Впрочем, для сторонников Навального есть несколько хороших новостей. Даже в полуподпольно-полуразгромленном состоянии его структуры являются самой влиятельной политической силой, способной, несмотря ни на что, вывести ощутимое число людей на улицы. Особенно это впечатляет в регионах. Ну ладно, Екатеринбург с его протестными традициями и харизматичным Ройзманом, а вот откуда берутся тысячи протестующих в спокойном Саратове и, казалось бы, пропутинском Краснодаре?

В протест потихоньку втягиваются все новые и новые известные люди - артисты, ученые, публицисты, и это уже не только те, кто давно не скрывает своих убеждений и, что называется, примелькался на таких мероприятиях. А уж сколько фрондируют, не выходя на улицу, в собственном творчестве или фейсбуке. Юрий Дудь публично поддерживает адвокатов, помогающих задержанным, Максим Покровский выпускает песню "Молчание Ягнят", а группа "Элизиум" - "Привет - это Навальный". Опасный для властей процесс.

Потому и такая спешка с признанием экстремистским всего того, что создано Навальным. Что бы ни предпринимали власти и как бы ни запугивали, симпатии и сочувствие к нему, мягко говоря, не падают. Удастся ли их "закатать в асфальт" - далеко не решенный вопрос, никакой финальной битвы пока не было. Хотя в среду нейтралитет и выиграл свой раунд.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 18:45

Несогласованные акции за Навального и задержания, послание Путина и конфликт в Донбассе. DW Новости (21.04.21)

Контекст

Депутаты ПАСЕ: В случае с Навальным Россия пересекла красную линию

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Но еще до обсуждения документа глава делегации РФ Петр Толстой заявил, что Москва "выполнять резолюцию не будет".  

Навальный - не главная тема: что обсуждал в Москве глава ПАСЕ?

В ходе своего визита в Москву председатель ПАСЕ Рик Дамс встретился и с высшими чиновниками, и с правозащитниками. DW - о том, какие темы он обсуждал и с чем вернется в Страсбург?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Западные эксперты о послании Путина (21.04.2021)  

Западные политики о состоянии здоровья Навального (20.04.2021)  

Дело ФБК и штабов Навального засекретили (20.04.2021)  

Также по теме

Nawalny-Proteste in Russland

Акции в поддержку Навального: число задержанных превысило 1,6 тысячи человек 21.04.2021

Сторонники Алексея Навального провели акции в поддержку оппозиционера в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. DW следила за событиями 21 апреля.

Russland Proteste in Moskau zur Unterstützung von Nawalny

Как в России поддержали Навального 21.04.2021

21 апреля в России и ряде зарубежных стран прошли массовые акции солидарности с находящимся в заключении Алексеем Навальным.

Symbolbild Russland Polizei

Акции в поддержку Навального: во многих городах России задерживают активистов 21.04.2021

Сторонники Алексея Навального проводят акции в поддержку оппозиционера в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. DW следит за событиями 21 апреля.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Бомба (пока) не взорвалась: чем послание Путина удивило экспертов на Западе  

Тихановская: Дополнительная "защита" со стороны России Беларуси не нужна  

За какие садовые работы штрафуют в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера