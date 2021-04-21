Комментарий: Акции сторонников Навального - не финальная не битва

Акции, заявленные соратниками Алексея Навального как некая финальная битва, явно не стали таковой. С одной стороны - никакой битвы в любом смысле этого слова не произошло, с другой - и до финала явно далеко. Яркая фраза из названия блога Алексея Навального, возможно, немного подвела его команду. И "нейтралитет" выиграл этот раунд без, собственно, поединка.

Вынужденный ход

Решение о проведении митингов 21 апреля было вынужденным: процесс сбора подписей на сайте Free Navalny шел не слишком быстро, ожидание формального достижения поставленного рубежа в 500 000 тех, кто готов выйти на улицу, было весьма рискованным. Во-первых, из-за ухудшающегося самочувствия Алексея Навального, а второй и, возможно, главной причиной стал иск прокуратуры с требованием признать структуры оппозиционного политика экстремистскими, после чего само по себе проведение каких-либо акций будет весьма проблематичным.

Товарищи Алексея Навального уже довольно долгое время работают под постоянно усиливающимся давлением, часть из них находятся под серьезными ограничениями, еще часть - на фактически подпольном положении, остальные вынуждены были уехать из страны. В таких условиях ждать от вынужденного хода успеха хоть как-то сопоставимого с поставленной целью довольно сложно. Тем более, что давлению подвергались не только лидеры кампании, но и рядовые участники.

Эффективное запугивание

Запугивание потенциальных протестующих - совершенно обычное дело перед массовыми акциями. Но на этот раз обычные методы были немного модернизированы. Да, остались угрозы студентам и школьникам; да, силовики из всех утюгов предупреждали о последствиях; да, всех мало-мальски заметных лидеров и активистов, имевших отношение к штабам Навального или ФБК, "зачищали" по поводу и без такового. Но главный упор был сделан на сочувствующих, в планах которых значилась возможность выйти за Навального, но только если не наступит никаких негативных последствий.

Участница акции протеста в Улан-Удэ

А они наступили еще до начала акции, сразу после утечки базы электронных адресов тех, кто регистрировался на Free Navalny. Сам по себе факт обнародования электронной почты мало чем грозит, ну, разве что будет человек получать больше спама и, может быть, фишинговых писем. Но в современных российских условиях, когда базы данных доступны едва ли не любому желающему, не говоря уж о провластных хакерах, обычные e-mail часто становятся ключом к чувствительному массиву персональных данных. Угрозы опубличить политические симпатии, да еще наябедничать работодателю наверняка подействовали на какую-то часть сочувствующих Навальному.

Могли сработать и перспективы признания структур Навального экстремистскими. Несмотря на то что формальные решения по этому поводу не приняты, месседж очевиден: это враги, и всякая ассоциация с ними может лично вам навредить в будущем. Тем более что в особенных случаях правоприменение спокойно обходится без лишних формальностей, принимая их уже задним числом. Осудили же в свое время Pussy Riot еще до принятия ответственности за разжигание религиозной розни, ничто не помешало.

Без поводов для возмущения

Буквально до последнего часа власти старались купировать любые возможные поводы для расширения рядов митингующих. Тем, кто беспокоился о здоровье Алексея Навального, то и дело сообщали то о больницах, то о врачах, то о каких-то неплохих для голодающего человека анализах. Следящим за ситуацией в стране в целом было представлено ровное и унылое послание Владимира Путина. Все перевентивные задержания касались главным образом людей известных и активных в политике. Что лишний раз нашептывало: не надо соваться, и проблем не будет.

Задержание демонстранта в Петербурге, 21 апреля

Да и во время проведения самих акций возмутиться было особенно нечем: задержали на порядок меньше людей, чем на январских массовых акциях, причем половина из них - в Петербурге. Жесткость в Северной столице, скорее всего, была проявлена просто по недосмотру, но, возможно, и в качестве напоминания о том, что никакой тенденции на смягчение нет и в случае чего может быть и по-плохому.

Влиятельная сила

Если стояла задача перевести значительную часть потенциальных участников акций 21 апреля в этот самый пресловутый "нейтралитет", то, надо признать, в целом она была достигнута. Впрочем, для сторонников Навального есть несколько хороших новостей. Даже в полуподпольно-полуразгромленном состоянии его структуры являются самой влиятельной политической силой, способной, несмотря ни на что, вывести ощутимое число людей на улицы. Особенно это впечатляет в регионах. Ну ладно, Екатеринбург с его протестными традициями и харизматичным Ройзманом, а вот откуда берутся тысячи протестующих в спокойном Саратове и, казалось бы, пропутинском Краснодаре?

В протест потихоньку втягиваются все новые и новые известные люди - артисты, ученые, публицисты, и это уже не только те, кто давно не скрывает своих убеждений и, что называется, примелькался на таких мероприятиях. А уж сколько фрондируют, не выходя на улицу, в собственном творчестве или фейсбуке. Юрий Дудь публично поддерживает адвокатов, помогающих задержанным, Максим Покровский выпускает песню "Молчание Ягнят", а группа "Элизиум" - "Привет - это Навальный". Опасный для властей процесс.

Потому и такая спешка с признанием экстремистским всего того, что создано Навальным. Что бы ни предпринимали власти и как бы ни запугивали, симпатии и сочувствие к нему, мягко говоря, не падают. Удастся ли их "закатать в асфальт" - далеко не решенный вопрос, никакой финальной битвы пока не было. Хотя в среду нейтралитет и выиграл свой раунд.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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