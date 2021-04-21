Комментарий: Правозащита в погонах. Чьи права защищает Татьяна Москалькова

Институт уполномоченного по правам человека, к сожалению, не особо влиятелен в России. Тем не менее это очень важная структура, особенно в условиях нарастающих репрессий, когда общество ждет от омбудсмена хотя бы адекватных заявлений по самым громким делам или острым вопросам.

Слово и дело Татьяны Москальковой

Татьяна Москалькова - фигура довольно неоднозначная. Дело даже не в том, что нынешний омбудсмен - генерал-майор МВД. Просто сложно представить себе на посту уполномоченного по правам человека того, кто голосовал за запрет на иностранное усыновление (а такой факт в биографии Москальковой имеется в бытность ее депутатом Госдумы). Или того, кто может поддержать наказание за оскорбление власти в интернете. Однако, в полном безразличии к правам человека обвинять Татьяну Москалькову тоже несправедливо.

Татьяна Фельгенгауэр

За 5 лет она, имея минимальные полномочия, все же смогла что-то сделать и кому-то помочь. Но тут нужно понять, что важнее: заявления, сделанные Москальковой в чью-то защиту, или проблемы, о которых она промолчала? Громкое дело, которым она занялась, или то, которое проигнорировала? Оценить работу официального правозащитника в путинской России одновременно просто и сложно. С одной стороны, если ты помог хоть кому-то, это уже хорошо. С другой стороны, как ты можешь быть омбудсменом всех россиян, если игнорируешь очевидно политические дела или делаешь по ним провластные заявления?

Отчет омбудсмена о проделанной работе

Апеллировать к уполномоченному по правам человека нужно и можно по каждому факту нарушения этих самых прав. И на какую-то часть таких обращений омбудсмен реагирует и отвечает. Мы слышали ее заявления в связи с делами Ильдара Дадина, Варвары Карауловой и Ивана Голунова, делом "Нового величия" и нескольких других, не менее громких.

Сама Москалькова отчитывается, что за пять лет работы были восстановлены права более миллиона человек. Цифра, которая особо ни о чем не говорит, хотя и выглядит впечатляюще. А вот что важно - это темы, которыми занимается аппарат омбудсмена. Сама Москалькова в своем докладе Владимиру Путину перечислила основные проблемы: невыплаты зарплаты, вопросы ЖКХ, медленное продвижение в получении социального жилья и, что важно, случаи недопуска адвокатов к административно задержанным. Не знаю, как изменилась ситуация с зарплатами и социальным жильем, но адвокаты все так же натыкаются на закрытые двери ОВД, куда их отказываются пускать после очередной волны задержаний на протестных акциях. Кстати, по поводу уличной активности Татьяна Москалькова тоже высказывалась, и тоже крайне противоречиво.

Противоречия омбудсмена Москальковой

Так странно получается, что омбудсмен настаивает на праве гражданина на одиночный пикет и одновременно называет протестные митинги акциями устрашения, а не борьбой за свои права. Еще одна важная тема, которую вроде бы поднимает уполномоченный по правам человека - это пытки в колониях. С одной стороны, Москалькова включает эту проблему в свой ежегодный доклад президенту и рассказывает о нескольких десятках обращений по этому поводу, с другой стороны, она же рассказывает, что подавляющее большинство из них не подтверждается.

Наверное, у нас нет оснований сомневаться в словах Татьяны Москальковой. Но самый свежий и одновременно самый громкий пример заставляет всерьез задуматься об источниках информации, которую она озвучивает. Омбудсмен заявила, что 20 апреля Алексея Навального в колонии посетили четыре врача не из системы ФСИН, и что состояние его здоровья не вызывает серьезных опасений. Адвокаты Навального, которые пробыли у него до 16.15, никаких врачей не видели, но не исключают, что специалисты могли прийти вечером. Политик продолжает свою голодовку, требуя, чтобы к нему допустили независимых врачей.

Хочется ошибаться, но кажется, уполномоченный по правам человека в этой ситуации выбрала линию, которую гнет ФСИН: Алексею Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь. И хотя сама Москалькова говорит, что она защищает права всех россиян, эти слова звучат в контексте защиты прав полицейских, которые избивают протестующих на акциях, а не в случае с политическим оппонентом главы государства, которого сначала пытались убить, а потом посадили в тюрьму.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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