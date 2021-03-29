Правозащитники призвали Москалькову посетить Навального в колонии

Группа российских правозащитников выразила глубокую обеспокоенность состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии №2 во Владимирской области , и призвала уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову незамедлительно посетить его. Информация о Навальном, поступающая из ИК-2, "внушает серьезную тревогу", говорится в обращении около 30 правозащитников, опубликованном на сайте правозащитного центра "Мемориал" в пятницу, 2 апреля.

"Складывается впечатление, что его там медленно убивают. Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение, что очевидно противоречит нормам международного права и обязательствам, принятым нашей страной", - говорится в документе.

Жестокое обращение

По мнению правозащитников, Москалькова должна быстро отреагировать на происходящее, поскольку это ее "прямая обязанность". Активисты попросили омбудсмена посетить Навального, выслушать его жалобы и сделать все необходимое, "чтобы ему предоставили серьезную медицинскую помощь и прекратили систематическое прерывание ночного сна".

Под обращением, в числе прочих, подписались председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, сопредседатели Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин и Валерий Борщев, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.

Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии в Покрове по делу "Ив Роше", 31 марта объявил голодовку в знак протеста против неоказания ему медицинской помощи. Он пообещал держать ее до тех пор, пока к нему не допустят врача. Ранее политик сообщал о болях в спине и ноге. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный получает необходимую помощь "в соответствии с его текущими медицинскими показаниями".

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