Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального

Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.
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