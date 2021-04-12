 Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.04.2021

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Россия

Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального

Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.

Карикатура Сергея Елкина - российский президент Владимир Путин мчится с флагом Повестка на 21 апреля. Послание Федеральному собранию, древко которого перепиливает пила Митинг за Навального.

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Комментарий: Акция за Навального 21 апреля может определить будущее РФ

В тот день, когда команда Навального проведет митинги, президент РФ зачитает послание Федеральному собранию. Если на улицы выйдут сотни тысяч, Путин может сделать несколько шагов назад, считает Федор Крашенинников.  

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