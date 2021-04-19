Кремль испугался? Немецкая пресса о переводе Навального в больницу

Ухудшающееся здоровье российского оппозиционера Алексея Навального было одной из важных тем на заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза 19 апреля. На следующий день ее прокомментировали также ряд немецких СМИ. При этом у журналистов нет единого мнения относительно причин, побудивших российские власти проявить гуманность по отношению к заключенному, чьи анализы его лечащие врачи оценили ранее как "критические", и не препятствовать его переводу в тюремную больницу.

Frankfuter Rundschau: Перевод Навального в больницу - успех ЕС

С точки зрения обозревателя газеты Frankfurter Rundschau Андреаса Шварцкопфа (Andreas Schwarzkopf), перевод Алексея Навального из колонии в стационар тюремной больницы США и Евросоюз могут расценивать как успех их настойчивой критики Кремля. "Стоит продолжать эту стратегию и не слушать тех, кто подстрекает к обострению", - считает журналист.

Напоминая, что отношения Запада с Москвой и так уже натянуты из-за аннексии Крыма, кризиса в Украине и многих других факторов, Шварцкопф отмечает, что спокойное настаивание на своих требованиях лучше, чем постоянная угроза новых санкций.

"Тем не менее спокойный настрой санкций не исключает. Однако они должны вписываться в уже наложенные и соответствовать стратегии (по принуждению Кремля к соблюдению прав человека и международного права. - Ред.) в целом. Кроме того, не стоит смешивать различные проблемы. Ведь поступать так - это значит поддаваться провокациям и таким образом играть Путину на руку", - заключает Шварцкопф.

FAZ: Демократия как экзистенциальная угроза для Путина

В свою очередь, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger), рассуждая о том, что заставило российские власти пойти на уступку и позволить перевести Алексея Навального в тюремную больницу, высказывает прямо противоположное мнение. Он приходит к заключению, что этот шаг вряд ли стал результатом многократных призывов стран Запада.

"Обращенные к Москве призывы перейти от провокаций к сотрудничеству и предоставить Навальному доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию делаются из лучших побуждений. Однако режим, основой которого являются давление и репрессии, будет делать что-либо, только если он может извлечь из этого пользу", - подчеркивает журналист.

По его мнению, "в демократических принципах Путин видит экзистенциальную угрозу". Именно поэтому президент России пытается не допустить того, чтобы в соседней Украине сформировался стабильный демократический режим, утверждает автор. "Может быть, с таким "партнером" и можно иметь деловые отношения. Только не стоит удивляться, когда он поступает как циничный агрессор", - резюмирует Франкенбергер.

Neue Presse: Смерть Навального не расстроила бы Кремль

В свою очередь, газета Neue Presse в комментарии, посвященному состоянию здоровья оппозиционного политика, отмечает, что его смерть, судя по всему, не сильно расстроила бы Москву. "Кремль не заинтересован в смерти Навального. С его (Кремля. - Ред.) точки зрения, изоляции в тюрьме вполне достаточно. Однако преждевременный уход заключенного из жизни не стал бы для властей и большим несчастьем", - заключают журналисты Neue Presse.

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