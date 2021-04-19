 Кремль испугался? Немецкая пресса о переводе Навального в больницу | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.04.2021

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Россия

Кремль испугался? Немецкая пресса о переводе Навального в больницу

Перевод Навального на лечение в тюремную больницу - это успех дипломатии ЕС или хитроумный ход Кремля? DW о том, что пишут немецкие СМИ о ситуации вокруг находящегося в заключении оппозиционера.

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, февраль 2021 года

Алексей Навальный в суде, февраль 2021 года

Ухудшающееся здоровье российского оппозиционера Алексея Навального было одной из важных тем на заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза 19 апреля. На следующий день ее прокомментировали также ряд немецких СМИ. При этом у журналистов нет единого мнения относительно причин, побудивших российские власти проявить гуманность по отношению к заключенному, чьи анализы его лечащие врачи оценили ранее как "критические", и не препятствовать его переводу в тюремную больницу. 

Frankfuter Rundschau: Перевод Навального в больницу - успех ЕС

С точки зрения обозревателя газеты Frankfurter Rundschau Андреаса Шварцкопфа (Andreas Schwarzkopf), перевод Алексея Навального из колонии в стационар тюремной больницы США и Евросоюз могут расценивать как успех их настойчивой критики Кремля. "Стоит продолжать эту стратегию и не слушать тех, кто подстрекает к обострению", - считает журналист.

Напоминая, что отношения Запада с Москвой и так уже натянуты из-за аннексии Крыма, кризиса в Украине и многих других факторов, Шварцкопф отмечает, что спокойное настаивание на своих требованиях лучше, чем постоянная угроза новых санкций.

"Тем не менее спокойный настрой санкций не исключает. Однако они должны вписываться в уже наложенные и соответствовать стратегии (по принуждению Кремля к соблюдению прав человека и международного права. - Ред.) в целом. Кроме того, не стоит смешивать различные проблемы. Ведь поступать так - это значит поддаваться провокациям и таким образом играть Путину на руку", - заключает Шварцкопф.

FAZ: Демократия как экзистенциальная угроза для Путина

В свою очередь, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger), рассуждая о том, что заставило российские власти пойти на уступку и позволить перевести Алексея Навального в тюремную больницу, высказывает прямо противоположное мнение. Он приходит к заключению, что этот шаг вряд ли стал результатом многократных призывов стран Запада.

"Обращенные к Москве призывы перейти от провокаций к сотрудничеству и предоставить Навальному доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию делаются из лучших побуждений. Однако режим, основой которого являются давление и репрессии, будет делать что-либо, только если он может извлечь из этого пользу", - подчеркивает журналист.

По его мнению, "в демократических принципах Путин видит экзистенциальную угрозу". Именно поэтому президент России пытается не допустить того, чтобы в соседней Украине сформировался стабильный демократический режим, утверждает автор. "Может быть, с таким "партнером" и можно иметь деловые отношения. Только не стоит удивляться, когда он поступает как циничный агрессор", - резюмирует Франкенбергер.

Neue Presse: Смерть Навального не расстроила бы Кремль

В свою очередь, газета Neue Presse в комментарии, посвященному состоянию здоровья оппозиционного политика, отмечает, что его смерть, судя по всему, не сильно расстроила бы Москву. "Кремль не заинтересован в смерти Навального. С его (Кремля. - Ред.) точки зрения, изоляции в тюрьме вполне достаточно. Однако преждевременный уход заключенного из жизни не стал бы для властей и большим несчастьем", - заключают журналисты Neue Presse.

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    Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".

  • Транспортировка оппозиционного политика Алексея Навального на самолете, присланном за ним из Германии.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Отправка на лечение в Германию

    В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.

  • Транспортировка Алексея Навального в берлинскую клинику Шарите

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Клиника "Шарите"

    Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции, на которой она подтвердила выводы о том, что в анализах российского оппозиционера Алексея Навального были обнаружены следы боевого яда группы Новичок.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Наличие яда "Новичок" в анализах

    2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".

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    Будущее "Северного потока - 2"

    После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.

  • Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков (фото из архива)

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Реакция России

    В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Упреки в затягивании расследования Германией

    В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.

  • Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Российские версии произошедшего

    Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.

  • Директор ФБК Леонид Волков

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    "Подпись Путина"

    Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.

  • Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Яд мог быть подмешан в чай?

    Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.

  • Плакат в поддержку отравленного Новичком оппозиционера Алексея Навального на антиправительственной демонстрации в Хабаровске, 29 августа 2020 года.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Акции в поддержку Алексея Навального

    После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".

  • Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Юлия Навальная о диагнозе ее супруга

    Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".

  • Алексея Навальный после того, как ему брызнули в лицо зеленкой в Барнауле в марте 2017 года.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Другие нападения на Алексея Навального

    Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.

  • Клиника Шарите в Берлине

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Возможные последствия для здоровья

    7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 19:28

Противостояние Запада и Путина: скандал в Чехии, конфликт с Украиной и дело Навального. DW Новости

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