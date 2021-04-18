 Надежды вместо санкций: ЕС обсудил здоровье Навального и войска РФ у границ Украины | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.04.2021

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Европа

Надежды вместо санкций: ЕС обсудил здоровье Навального и войска РФ у границ Украины

Каких действий ждать от Евросоюза в связи со скандалом вокруг шпионажа России в Чехии, состоянием Алексея Навального и российскими войсками у границ Украины. Репортаж DW из Брюсселя.

Российские танки близ границы с Украиной

Российские танки близ границы с Украиной

На заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 19 апреля, обсуждались сразу три российские темы: конфликт Чехии с Россией, состояние оппозиционера Алексея Навального и войска РФ у границ Украины и в Крыму.

Шпионский скандал разгорелся между Чехией и Россией на выходных, когда Прага выслала 18 российских дипломатов. Чешское правительство уверено в причастности военной разведки РФ к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Этой теме главы МИД стран ЕС уделили немного времени. Чешский министр Ян Гамачек рассказал своим коллегам о ситуации. Брюссель поддержал Прагу и выразил ей солидарность, заявил на пресс-конференции по итогам заседания верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Когда его спросили, не собираются ли и другие страны Евросоюза в знак солидарности выслать российских дипломатов, он ответил отрицательно, но уточнил, что с такой просьбой к нему не обращались.

ЕС: К Навальному должны допустить врачей, которым он доверяет

Министры обсудили и критическое состояние здоровья Алексея Навального. Перевод оппозиционера в больницу исправительной колонии в Покрове они посчитали недостаточным. "Российские власти должны предоставить ему немедленный доступ к медикам, которым он доверяет", - подчеркнул Боррель.

Он в очередной раз предупредил российские власти, что те несут ответственность за безопасность и здоровье Навального, отбывающего тюремное заключение. Боррель пригрозил, что ЕС "привлечет к ответу" власти РФ, если состояние оппозиционера будет ухудшаться. Впрочем, он не уточнил, каким образом Евросоюз это сделает.

Это могут быть новые санкции - подумать над ними призвал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он уточнил, что имеет в виду персональные штрафные меры против ответственных "за продолжающиеся попытки убить оппозиционного лидера в тюрьме", отметили в пресс-службе МИД Литвы. Ландсбергис также предложил Евросоюзу подготовить гуманитарную миссию, чтобы перевезти Навального на лечение в европейскую столицу его выбора.

Фото Алексея Навального на акции в его поддержку в Берлине

На акции в поддержку Алексея Навального в Берлине

Готова ли Германия опять принять Навального? На этот вопрос журналистов глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) не ответил, хотя и подчеркнул, что его ведомство поддерживает контакт с командой оппозиционера. По мнению Маса, проблема ухудшения здоровья Навального не возникла бы вообще, если бы Москва выполняла свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека и освободила оппозиционера. "Я не хочу даже делать никаких предположений о смерти господина Навального", - отметил Мас и пообещал добиваться улучшения его состояния.

Боррель: Более 150 тысяч военных РФ у границ Украины

Главной темой заседания министров, прошедшего из-за пандемии в формате видеоконференции, было наращивание Россией своих войск у границ Украины. Подключился к обсуждению и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он предложил пошаговый план "сдерживания дальнейшей эскалации РФ", главный элемент которого - новые секторальные санкции.

Подготовить новые ограничения в отношении России призывали и некоторые страны ЕС, в частности Литва. Однако, на пресс-конференции Боррель, задача которого - изложить официальную позицию Евросоюза, ограничился только призывами к России снизить напряженность. Когда же его спросили о новых санкциях, он ответил: "Сейчас нет никакого движения в вопросе дополнительных санкций в отношении России. Это может измениться, но ситуация такова".

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Не изменила эту ситуацию и оценка Евросоюза, согласно которой сейчас близ украинской границы сконцентрировано больше российских войск, чем когда-либо. Боррель назвал цифру в 150 тысяч солдат, размещенных у границ Украины и в Крыму. Он добавил, что Москва продолжает наращивать силы и, к примеру, уже развертывает полевые госпитали. Риск дальнейшей эскалации Боррель назвал очевидным.

ЕС надеется, что Россия отведет войска от границ Украины

При этом в Евросоюзе наращивание Россией военного присутствия называют "всецело односторонними действиями". "Украина не сделала ничего, чтобы оправдать какое-либо наращивание войск со стороны России", - заявил DW высокопоставленный чиновник ЕС. После заседания и Боррель, и Маас хвалили Киев за "сдержанность", "благоразумие" и за то, что она избрала дипломатический путь.

Какими же будут действия ЕС? Боррель обрисовал их так: "Давайте надеяться, что это развертывание прекратится, что, согласно просьбам, в частности канцлера Меркель и президента Байдена к президенту Путину, эти войска отведут".

Подобным образом высказался и Мас: "Остается вероятность, что Россия будет уважать взятые ею обязательства по прозрачности в вопросе перемещения войск. Москва должна перейти от провокаций к сотрудничеству".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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Противостояние Запада и Путина: скандал в Чехии, конфликт с Украиной и дело Навального. DW Новости (19.04.2021)

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