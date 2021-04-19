Взрыв в Врбетице - дело рук ГРУ? Что известно о шпионском скандале в Чехии

До недавнего времени многим казалось, что в отношениях между Россией и Чехией начинается период потепления. 19 апреля Ян Гамачек, который совмещает должности и.о. министра иностранных дел и главы МВД Чешской Республики, даже планировал совершить поездку в Москву, чтобы обсудить возможности поставок в его страну вакцины от короновируса "Спутник V".

Однако 17 апреля чешский политик неожиданно сообщил на своей странице в Twitter, что отказывается от визита в Россию из-за необходимости его присутствия на заседании правительства в Праге.

Взрыв в деревне Врбетице

Всего через несколько часов после этого прозвучало резонансное заявление

Гамачека и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о высылке 18 российских дипломатов, "которые были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР)".

По словам политиков, у правительства Чехии появились неоспоримые доказательства причастности российских спецслужб - конкретно, агентов ГРУ из подразделения 29155 - к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в октябре 2014 года.

Деревня Врбетица находится на востоке страны, недалеко от границы со Словакией и Австрией. Мощный взрыв, случившийся там 16 октября 2014 года и уничтоживший более 50 тонн боеприпасов, стоил жизни двум гражданам Чехии, несколько соседних деревень были эвакуированы.

Опять Петров и Боширов, опять "Новичок"?

Между тем чешская полиция сообщила, что она разыскивает двух граждан России, имеющих при себе несколько разных паспортов, включая документы на имя гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова и российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По информации полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью, эти двое россиян находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года и могли быть причастны ко взрыву.

Со своей стороны, чешское издание Respekt отмечает, что "у полиции пока нет прямых доказательств того, что они действительно физически находились на территории (склада боеприпасов. - Ред.), но эту гипотезу считают в высшей степени реалистичной".

По данным британских властей, Александр Петров и Руслан Боширов - сотрудники ГРУ, причастные к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей боевым веществом семейства "Новичок", которое было совершено в марте 2018 года, то есть спустя четыре года после предполагаемой операции тех же агентов в Чехии.

После событий в Солсбери расследовательсткие издания Bellingcat и The Insider выяснили, что настоящие имена Петрова и Боширова - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Взрыв в Чехии и покушение на болгарского бизнесмена Гебрева

В ночь на 19 апреля власти Чехии сообщили новые подробности расследования о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице. По их сведениям, организаторы планировали, что взрыв прогремит вовсе не в Чехии, а в Болгарии.

Болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев

Склад боеприпасов в Врбетице не принадлежал чешским вооруженным силам. Его арендовала коммерческая компания Imex Group. Как выяснило следствие, в 2014 году она готовила поставку груза с этого склада фирме Emco болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева. Судя по всему, из Болгарии эта партия боеприпасов должна была отправиться в Украину или в Сирию.

28 апреля 2015 года, всего через несколько месяцев после взрыва, Эмилиан Гебрев стал жертвой тяжелого отравления. Причем, как следует из совместного расследования Bellingcat, The Insider и немецкого еженедельника Der Spiegel, опубликованного в конце августа 2020 года - через неделю после отравления Алексея Навального в России боевым ядом семейства "Новичок", - для покушения на Гебрева могло использоваться то же отравляющее вещество, а исполнителями покушения могли быть агенты ГРУ.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что лечащие врачи Навального в берлинской клинике "Шарите" 26 августа 2020 года запросили у своих болгарских коллег материалы по делу об отравлении Гебрева.

С точки зрения самого болгарского бизнесмена, он мог представлять интерес для российских спецслужб, так как занимался поставками оружия в Украину либо в связи с тем, что Россия хотела получить оружейный завод, контролируемый его компанией.

Гебрев, Скрипали и Навальный

После первого покушения на его жизнь Гебрев провел около месяца в больнице. Летом 2015 года, спустя всего месяц после выписки, его снова госпитализировали с признаками отравления, которое ему, однако, также удалось пережить. Услышав об отравлении Скрипалей в Солсбери, Гебрев связался с болгарской прокуратурой, чтобы сообщить о сходстве симптомов, которые наблюдались у Скрипалей, с его собственными.

В результате следователям удалось установить, что один из агентов ГРУ, подозреваемого в покушении на Скрипалей, въезжал в Болгарию незадолго до отравления бизнесмена. В начале 2020 года прокуратура Болгарии выдвинула против трех предполагаемых агентов ГРУ обвинение в покушении на Гебрева. Официально имена этих подозреваемых названы не были.

Реакция Запада на расследование Чехии

В ночь на 19 апреля премьер-министр Чехии Бабиш пообещал, что члены его

правительства ознакомятся с материалами спецслужб страны о предполагаемой операции российской военной разведки в Чехии в 2014 году в ближайшие часы. Со своей стороны, Ян Гамачек отметил, что 19 апреля эта тема будет также обсуждаться на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Тем временем вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек в эфире чешского телевидения заявил, что российская компания "Росатом" будет в ближайшие дни отстранена от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы".

Днем ранее, 18 апреля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Соединенное Королевство "полностью поддерживает своих чешских союзников, которые показали, как далеко могут зайти сотрудники ГРУ в попытках осуществить свои опасные и зловредные операции".

Официальный представитель НАТО также заверил в этот день, что альянс поддерживает Чехию в расследовании "злонамеренных действий" России на своей территории.

Как отреагировали в Москве на высылку дипломатов РФ из Чехии

"Вы представляете, какое абсурдное обвинение, они бы еще 1914 год вспомнили! Понятно, что это бред какой-то. России больше нечем заняться, кроме как взрывать какие-то склады. Мы Чехию вообще никогда не рассматривали как своего противника", - такими словами 17 апреля прокомментировал начало дипломатического скандала первый замглавы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

На следующий день в МИД России был вызван посол Чехии в России Витезслав Пивонька, которому сообщили, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персонами нон грата"и должны будут покинуть территорию России до истечения конца дня 19 апреля 2021 года.

Смотрите также: