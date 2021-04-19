Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?

Комментарий: Акция за Навального 21 апреля может определить будущее РФ

В тот день, когда команда Навального проведет митинги, президент РФ зачитает послание Федеральному собранию. Если на улицы выйдут сотни тысяч, Путин может сделать несколько шагов назад, считает Федор Крашенинников.