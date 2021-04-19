Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?

Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.
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Скандал с Чехией происходит на фоне обострения отношений РФ и Запада. Взрывы в Врбетице подорвали не только дипломатические отношения Москвы и Праги, считает Иван Преображеский.
Полиция Чехии считает, что ко взрыву во Врбетице в 2014 году были причастны сотрудники спецслужбы РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, но взрыв не должен был быть совершен на чешской территории.