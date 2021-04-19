 Комментарий: Последствия взрывов в Чехии - жестче, чем высылка дипломатов | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 19.04.2021

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Мнения

Комментарий: Последствия взрывов в Чехии - жестче, чем высылка дипломатов

Скандал с Чехией происходит на фоне обострения отношений РФ и Запада. Взрывы в Врбетице подорвали не только дипломатические отношения Москвы и Праги, считает Иван Преображеский.

Российский флаг на здании посольства РФ в Праге (март 2018 года)

Российский флаг на здании посольства РФ в Праге (март 2018 года)

Чешские власти обвинили Россию в диверсии, в результате которой погибли два человека. Расследование этого дела стало основанием для высылки из Чехии 18 российских дипломатов, по чешским данным, являющихся сотрудниками российских военной и внешней разведок. В ответ из Москвы выслали 20 сотрудников чешской дипмиссии. Эти решения могут иметь долгосрочные последствия не только для чешско-российских отношений. Прага уже обратилась за помощью к партнерам по НАТО .

Взрывы на складе во Врбетице: Петров и Боширов снова в деле

Причиной гигантского дипломатического скандала стали итоги семилетнего затянувшегося расследования инцидента в Врбетице, недалеко от чешской границы со Словакией и Австрией. Там в октябре и декабре 2014 года дважды на складе военного имущества взрывались предназначавшиеся для Болгарии, а может и для Украины и Сирии, боеприпасы . 

Только в 2021 году чешские спецслужбы пришли к выводу, что взрывы могли организовать агенты российской ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, также известные как Александр Петров и Руслан Боширов. Они побывали в стране с 11 по 16 октября 2014 года. Выяснилось это позднее, только в 2018 году, после того как британские власти обвинили Мишкина и Чепигу в попытке отравить ядом "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочь

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Так чешское правительство объясняет, почему обнародование результатов семилетнего расследования с точностью до пары дней совпало с высылкой российских дипломатов из США и введением против России новых санкций.

Российский МИД в ответ, в лучших традициях советской риторики, заявляет о "заокеанских хозяевах", и "стремлении угодить Вашингтону". Ну, а кремлевские пропагандистские медиа пытаются найти противоречия в чешской версии. Что не так сложно, с учетом того, что полная и подробная официальная версия Чехией еще не обнародована, а в медиа курсирует масса противоречивых догадок.

Главный, впрочем, инструмент опровержения имеющейся версии - указание на скандальность Петрова и Боширова. Мол, ничего лучше чешские власти не придумали, как состряпать новую байку про легендарную уже парочку "любителей шпилей". При этом сознательно выводится за скобки, что взрывы в Чехии случились за четыре года до отравления Сергея Скрипаля, когда зарубежные операции ГРУ казались большинству фантастикой. Случайным совпадением предлагается считать и факт представления к званию "Герой России" Мишкина и Чепиги в декабре 2014 года. Ведь медиа в 2018 году писали, что они были награждены то ли за операцию в Крыму, то ли за эвакуацию в Россию украинского президента Виктора Януковича.

Последствия взрывов: Россия может ввести экономические санкции

Взаимным отзывом дипломатов Россией и Чехией явно не обойдется. Будут и другие последствия. Например, фактическое прекращение выдачи Чехией виз россиянам. Туристические итак уже больше года не дают из-за пандемии ковида, а теперь вряд ли и начнут давать до конца 2021. В Москве осталось всего пять чешских дипломатов. Они вряд ли смогут помочь даже с выдачей студенческих, рабочих виз и даже разрешений на въезд по воссоединению семьи. В отличие от стран, вроде Греции и Кипра, которые рвутся принять россиян уже в этом сезоне, Чехия российских туристов потеряла надолго.

Что касается бизнеса, то главным, кто понесет убытки, сейчас выглядит "Росатом". Он и его чешские друзья активно лоббировали его участие в тендере на достройку чешской АЭС "Дукованы". Теперь, скорее всего, его исключат по соображениям безопасности, чего давно требовала чешская оппозиция и спецслужбы. Кроме того, чешские власти говорят о "слишком сильной" реакции Кремля и обсуждают возможность новых "ответных мер".

Все это неизбежно приведет к объявлению экономических санкций со стороны России. На ее территории немало бизнеса, связанного с Чехией. Активно там работал холдинг PPF, недавно погибшего на Аляске чешского миллиардера Петра Келлнера, есть автозавод принадлежащей Volkswagen чешской фирмы "Шкода", производство пива. Множество небольших фирм торгуют и, кстати, продолжают активно поставлять в Россию те технологии, которые не попадают под санкции ЕС. Всего этого, с большой долей вероятности, Кремль может лишить страну, стремясь наказать Чехию.   

Чехия между Западом и РФ: больше нельзя балансировать

Чешский президент Милош Земан, известный взаимными уважительными отношениями с Кремлем, пока взял паузу на неделю. Это показательное решение. Он уже не может, как ранее, выступить "адвокатом России". Слишком серьезны обвинения.

Либо они развалятся, и тогда он, в свойственном ему стиле будет "троллить" чешское правительство, как это было, например, когда российских дипломатов необоснованно обвинили во ввозе в страну яда рицин, либо даже Земану придется, хотя бы временно, встать на четкие евроатлантические позиции.

Общее обострение ситуации в отношениях России и условного Запада, включая НАТО, ЕС и особенно США, сейчас делает все более сложной и рискованной политику балансирования между этими двумя силами. Скандал в Чехии - пример того, как многие государства, из-за усиливающегося давления на них, вынуждены будут делать сейчас стратегический выбор.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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