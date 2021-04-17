Чехия обсудит вопрос о взрыве в Врбетице с главами МИД ЕС

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, намерен поднять тему взрыва склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС 19 апреля. "Я поручил нашим постпредам в ЕС и НАТО проинформировать союзников о "деле Врбетице". В понедельник я буду говорить об этом и на заседании министров иностранных дел ЕС", - написал он в своем микроблоге в Twiter в воскресенье, 18 апреля.

Накануне власти Чехии объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. По версии Праги, это сотрудники российских разведслужб, работающие под дипломатическим прикрытием. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что спецслужбы Чехии предоставили ему неоспоримые доказательства причастности российских военных к взрыву склада боеприпасов в Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Полиция Чехии также объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В полиции не уточнили, что именно вменяется в вину этим россиянам, отметив лишь, что речь идет о "тяжком преступлении". В Великобритании Петрова и Боширова считают сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок". По информации Bellingcat и The Insider, настоящие имена Петрова и Боширова Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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