Россия высылает 20 чешских дипломатов

20 чешских дипломатов должны будут покинуть Россию до 19 апреля. Такое заявление сделал МИД России вечером в воскресенье, 18 апреля. На сайте министерства говорится, что послу Чешской Республики в Москве было сообщено, что 20 сотрудников посольства его страны в РФ объявляются "персонами нон-грата". Также послу был заявлен протест "в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге".

"Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории Посольства России в Чехии", - указывает пресс-служба МИД РФ.

Высылка российских дипломатов из Чехии

Днем ранее, 17 апреля, Прага сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии в связи с данными о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года.

Со своей стороны, чешская полиция сообщила, что она она разыскивает двух граждан России, имеющих при себе несколько разных паспортов, включая российские документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По информации полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью, эти люди находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года.

В Великобритании россиян Александра Петрова и Руслана Боширова считают сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль веществом "Новичок". По информации Bellingcat и The Insider, настоящие имена Петрова и Боширова Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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