Лечащий врач: Навальный должен находиться в реанимации

Кардиолог и терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин - лечащий врач Алексея Навального. По словам врача, он занимается здоровьем оппозиционного политика с 2013 года. Вместе с тремя своими коллегами ранним утром 20 апреля Ахишмин приехал к больнице ИК-3 во Владимире, чтобы добиться права осмотреть своего пациента. Однако медиков, как это уже было в прошлом, к Навальному не пустили.

В интервью DW, которое Ашихмин дал во время ожидания встречи с администрацией колонии, он рассказал о том, что ему известно о состоянии здоровья Навального и почему его пациенту следовало бы находиться в реанимации.

DW: Ярослав Игоревич, члены "Альянса врачей", которые ознакомились с результатами анализов крови Алексея Навального, сообщили, что ему при самом негативном развитии событий может грозить остановка сердца. Что вы как врач-кардиолог можете сказать по этому поводу?

Ярослав Ашихмин: Действительно его анализы свидетельствует в пользу высокого риска (подобного развития событий. - Ред.).

- Как вы оцениваете состояние здоровья Навального до попадания в колонию? Были ли у него в прошлом проблемы с сердцем?

Кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин

- Нет, он был совершенно здоровым человеком. Я не видел его после возвращения из Германии, его ведь сразу задержали. Но до того инцидента, после которого он поехал лечиться в Берлин, Навальный был абсолютно здоровым человеком.

Сейчас у него - масса проблем: боль в ногах, онемение рук, повышенный креатинин. Мы не знаем, с чем это связано, - потому что диагноза нет. Ведь мы (в медицине. - Ред.) говорим как? Есть слой предрасположенности (к определенным заболеваниям. - Ред.), там - все нормально. Следующий слой - слой болезни. Какая болезнь у Навального, мы не знаем.

Потом начинаются синдромы. Именно поэтому этот показатель (повышенный уровень калия в сыворотке крови Навального. - Ред.) сейчас критически значим, вне зависимости от предрасположенности и болезни. Даже не разбираясь, его нужно корректировать. Он может привести к фатальной аритмии или к остановке сердца.

Повышенный уровень калия может быть связан с почечной недостаточностью, потому что у Навального растет креатинин. Но опять же: мы говорим о синдромах. Мы не можем говорить о диагнозе, потому что мы не понимаем, что с ним происходит. Однако эти сидромы могут представлять угрозу для жизни.

- Сегодня вы и еще три врача предприняли очередную попытку попасть к вашему пациенту. Расскажите о ней.

- Сегодня утром мы приехали к ИК-3. У нас был неформальный контакт, договоренность о том, что нас пустят. В итоге мы простояли полтора часа на холодном ветру, нам сказали, что пустить нас не могут и что, возможно, встреча с руководством будет после 14 часов. Все задержались. Анестезиолог-реаниматолог (Алексей. - Ред.) Эрлих с тяжелыми пациентами, нейрохирург (Всеволод Шухрай. - Ред.)… Я должен был отменить прием восьми пациентов, некоторые из них едут из других городов. Со мной никогда такого не было. Это первый подобный случай за 14 лет, ужасно стыдно перед пациентами.

- Сам Навальный рассказал в соцсетях о том, что сотрудники ФСИН были готовы приступить к его насильственному кормлению. Как оно может в данной ситуации отразиться на его состоянии?

- Мы говорим о помощи человеку. Жизнь тела принудительное кормление может поддержать. Но человек - это не просто тело, а биопсихосоциальное существо, у него могут быть свои убеждения. Он ведь не так много просит. Он просит, чтобы его посмотрели независимые врачи. Принудительное кормление я считаю неэтичным по отношению к человеку как к личности, которая имеет свою позицию.

- Какие шаги, не только с точки зрения медицины, но и с позиции здравого смысла, было бы необходимо предпринять сейчас, чтобы вернуть здоровье пациенту?

- Он просит, чтобы мы его осмотрели. После этого он перестанет голодать. Есть специальная система, как нужно выводить человека, который долго голодал, из этого состояния.

- По вашему мнению, было бы разумным перевести Навального из тюремной больницы под наблюдение гражданских врачей?

- Я не видел пациента и не знаю условий его содержания. При столь высоком уровне калия он должен находиться в реанимации. Сначала надо разобраться с калием, а потом - со всем остальным.

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