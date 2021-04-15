 США грозят Кремлю последствиями в случае смерти Навального | Новости из Германии о России | DW | 18.04.2021

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Россия

США грозят Кремлю последствиями в случае смерти Навального

Администрация президента США взвешивает свои возможности для реакции на возможную смерть Алексея Навального в тюрьме, заявил советник Байдена по нацбезопасности.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан (фото из архива)

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан

Соединенные Штаты предупреждают, что возможная смерть в тюрьме критика Кремля Алексея Навального не останется для России без последствий. Такое заявление сделал в воскресенье, 18 апреля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы сообщили правительству России, что оно несет ответственность за то, что происходит с господином Навальным в российской тюрьме, и что ему придется дать ответ за это перед лицом международного сообщества", - подчеркнул Салливан в эфире американского телеканала CNN. Он добавил, что в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена взвешивает различные возможности в этой связи, однако отказался на данном этапе сообщать какие-либо подробности касательно потенциальных санкций.

Днем ранее, 17 апреля, Джо Байден заявил, что считает ситуацию с Навальным "абсолютно несправедливой и абсолютно неподобающей", однако не стал давать ей более подробную оценку.

В ЕС обеспокоены здоровьем Навального

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул 18 апреля, что Евросоюз "обеспокоен" состоянием здоровья находящегося в заключении Алексея Навального.

Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал допустить к российскому политику его лечащих врачей и сообщил о том, что ситуация с Навальным станет предметом обсуждения на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 19 апреля.

17 апреля члены профсоюза "Альянс врачей", ознакомившиеся с результатами анализа сыворотки крови Навального, сообщили, что у него повышенный уровень калия, что может привести к остановке сердца.

Митинг "Свободу Навальному!" состоится 21 апреля

Вскоре после этого, 18 апреля, сторонники политика назвали дату всероссийского митинга в его поддержку - 21 апреля. Это день, когда президент России Владимир Путин собирается выступить с посланием к Федеральному собранию. Изначально соратники Навального хотели дождаться, когда число потенциальных участников митинга под лозунгом "Свободу Навальному!", зарегистрировавшихся на сайте мероприятия, достигнет 500 тысяч.

К моменту публикации материала DW их было почти 461 тысяча.

Преследование Навального в России

Алексей Навальный был задержан в середине января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым ядом семейства "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

С 15 марта Алексей Навальный находится в ИК-2 в Покрове. 31 марта оппозиционер объявил голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении в отряд.

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    США также ввели персональные санкции за отравление и преследование Навального. В список попали не только силовики, но и чиновники: директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава ФСИН и представители администрации президента РФ Сергей Кириенко и Андрей Ярин.

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    31 июля 2014 года секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

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    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

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    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


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