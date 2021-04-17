Экс-профессор ВШЭ просит поддержать его голодовку в поддержку Навального

Голодающий в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального с 10 апреля экс-профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Николай Формозов выразил надежду, что "найдется очень много тех, кто готов к нему присоединиться". На своей странице в Facebook он в субботу, 17 апреля, разместил ссылку на блог, где пояснил, почему решил начать голодовку.

"Причин много. Рациональная: власти рассчитывают на нашу инертность и слабость. Любое общественное движение поддержки их страшно пугает. Фетиш путинской власти - "социальная стабильность", - написал бывший ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова.

По мнению Формозова, вот уже неделю отказывающегося от пищи, "пока еще не поздно, нужно начинать действовать". Следует как можно скорее "достучаться до тех, кто готов поддержать" акцию, полагает он.

Бывший профессор ВШЭ и журналист также привел несколько случаев, когда подобные действия, по его мнению, помогли спасти жизни.

Глава "Альянса врачей": цифры - критические

В тот же день глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева заявила, что анализы крови Навального могут свидетельствовать о том, что его состояние - близко к критическому.

По данным медицинского исследования, проведенного клинико-биохимической лабораторией больницы для осужденных во Владимирской области, содержание калия в сыворотке крови политика составляет 7,1 ммоль/л. "Эти цифры - критические, - считает Васильева. - Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца".

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна.

Митинг в поддержку Алексея Навального

Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку. По данным сайта free.navalny.com, на сегодня уже более 450 тысяч пользователей по всей стране зарегистрировались для участия в этом мероприятия. Ранее организаторы протеста указывали, что он состоится, когда число его потенциальных участников достигнет 500 тысяч.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Кроме этого, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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