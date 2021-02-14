Пикет за Навального и "неделовой стиль одежды": за что уволили учителя истории

"Молчи или умри", - с таким плакатом учитель истории и обществознания и классный руководитель 11 "А" класса Никита Тушканов вышел 23 января на пикет к памятнику Ленина в городе Микунь в республике Коми. В населенном пункте, где живет около 10 тысяч человек, он стал единственным участником акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Через два месяца Тушканова уволили, сейчас он подал иск о восстановлении на работе. DW поговорила с преподавателем.

"Бунтарский характер"

"Бунтарский характер у меня от родителей", - говорит Никита. Он вырос в селе Чупрово в Коми, его отец был директором местного дома культуры, мама - сначала учителем, потом директором школы, сейчас она глава сельского поселения, избиралась от партии "Единая Россия".

"Дорог там никогда не было и до сих пор нет, весной, когда вода поднимается, ты вообще отрезан от цивилизации, продукты на лодке возят", - рассказывает Тушканов. После окончания школы в Чупрово парень уехал учиться в Сыктывкар. "В деревне я только телевизор смотрел, у нас два канала было, - вспоминает он. - Университет все изменил, были преподаватели, которые нам рассказывали про Украину, Донбасс, Крым, маленькие проблемы России, так сказать".

Учителем истории в школе города Микунь Никита работал с 2018 года

В городе после окончания учебы Никита оставаться не захотел. "В Микуни учителям платят больше, а жить тут дешевле", - объясняет свое решение 26-летний Тушканов. Получал он около 40 тысяч рублей, "еще пятерку сверху кидали на съем квартиры, как иногороднему". На эти деньги, по его словам, в городе можно хорошо жить, но одному, семью не потянешь. "Микунь - это ворота в республику Коми, отсюда можно уехать хоть куда: в деревню, к друзьям, в Сыктывкар или в Россию", - рассказывает Тушканов. И уточняет: "В смысле, за пределы республики".

В школе №1 в Микуни Никита начал работать в августе 2018 года. По его словам, негласное правило было такое: ты думай, как хочешь, делай, что хочешь, но напоказ это не выставляй. "Но я все равно выставлял", - добавляет он. Летом 2020 года Тушканов проводил каникулы у родителей, когда ему позвонила директор школы и попросила проголосовать по поправкам к Конституции. "Я, такой, типа: "Чего? Какое вы вообще имеете право?" - ответил ей Тушканов, проголосовал против и опубликовал бюллетень на своей странице Вконтакте. После этого, вспоминает он, в школе спросили только о том, зачем он все это детям показывает, но "больше не докапывались".

Пикет - выговор - увольнение

В январе 2021 года, в преддверии акций протеста в поддержку Алексея Навального, учителей микуньской школы обязали провести уроки в субботу, хотя до того занятия по субботам были только дистанционные. Никита хотел поехать на митинг в Сыктывкар, но из-за этого указания не смог. "Это и стало последней каплей", - говорит он сейчас. По его словам, школьники тогда на переменах смотрели видео Навального про дворец, многие понимали, что происходит, и он не смог промолчать и решил показать пример. Долго собирался, в итоге вышел на одиночный пикет и с тех пор стал, фактически, местной знаменитостью.

"Один маленький гражданский поступок", - так Никита называет свой пикет и признается, что ему неловко от такого внимания. Героем он себя не считает. "Дети ко мне до сих пор постоянно подходят на улице, поддерживают, родители за меня, некоторые коллеги тоже, но они боятся говорить", - рассказывает он. После пикета руководство школы вызвало учителя на экстренное совещание и попросило "сделать выводы", а полиция вынесла ему предостережение о том, что его могут привлечь к ответственности. Никита же 31 января, хотя и был простужен, поехал на акцию протеста в Сыктывкар, но держался немного в стороне, чтобы не задержали.

Затем дирекция школы объявила Тушканову выговор: за негативные высказывания в адрес местного управления образования и за неделовой стиль одежды. "Короче, за бунтарский стиль, - говорит он. - Хотя что там бунтарского? Я ходил в штанах, в кроссовках, в рубашке в клетку или в полоску, ну, и все. Я что, должен под хохлому и гжель одеваться?"

Здание школы №1 в Микуни, республика Коми

Позже Никите сказали, что выговор с него сняли, но документ об этом не выдали. "Я писал заявления, у меня их не принимали, я как будто не работал уже", - рассказывает Тушканов. По его словам, его стали больше контролировать: "Начали ходить, смотреть, сколько у меня человек в классе, как они одеты, во сколько я пришел и ушел". Учитель в это время публиковал записи в своем аккаунте в Instagram о состоянии школы: писал о том, что в стенах дыры, оконные рамы прогнили, канализация сломана, а система вентиляции не работает с 1994 года. В конце марта в школе собралась комиссия и Тушканова уволили "за совершение аморального поступка".

Ученики объявили бойкот преемнице Тушканова

В министерстве образования республики Коми о ситуации с Тушкановым знают, но говорят, что уволить учителя решило руководство школы. Директор школы №1 не дает комментариев, ссылаясь на то, что защищает персональные данные Тушканова. Отдельные учителя также отказываются отвечать на вопросы DW.

Основанием для увольнения якобы стали докладные от коллег Тушканова, от родителей учеников младших классов и от управления образованием администрации Усть-Вымского района. Претензии от чиновников к нему - его внешний вид и публикации в соцсетях, в которых усмотрели пропаганду алкоголя и суицида. У каждого есть право на личную жизнь, "но тогда это должно быть недоступно для детей", сказали представители управления изданию "7x7".

"Я их провоцировал, - признается Тушканов. - У меня планы были выпустить одиннадцатый класс и свалить отсюда к чертовой матери, но они решили меня чуть пораньше освободить". Он не ожидал, что его уволят "втихую и за один день" и говорит, что чувствует себя виноватым перед своими учениками: "Можно было не публиковать какие-то записи, наверное, не напирать так. Детей жалко, они теперь не в очень уютной ситуации, они мне пишут, жалуются, ждут обратно". По его словам, его уроки отдали учительнице, которая была в числе тех, кто принимал решение о его увольнении, ученики объявили ей молчаливый бойкот. Всего в классе Тушканова 16 человек, родители пятнадцати из них подписали ходатайство о том, что дети его уважают и поддерживают, и что они хотели бы, чтобы учитель продолжил работать.

Иск в суд о восстановлении на работе

В своих аккаунтах в соцсетях Никита Тушканов опубликовал несколько аудиозаписей бесед, которые проводили с ним чиновницы из отдела образования и социальной политики региона. На них, в частности, учителя упрекают в том, что он подает "не очень хороший пример детям", "призывает действовать против всего, что создавалось годами", "подрывает авторитет школы" и спрашивают, как его мама отреагировала бы на происходящее.

"Мама мной гордится, но у нее шок полный", - говорит Тушканов. Ему она сказала, что, будучи директором школы, ничего бы не предпринимала: "Вышел и вышел на пикет, какая разница". По словам Никиты, его популярность можно было бы использовать на благо школы: привлечь внимание к проблемам, попросить больше финансирования, сделать ремонт.

Что можно было сделать иначе? "Наверное, я мог бы все видеозаписи сделать и опубликовать их после того, как сам уволюсь", - говорит Никита. Пока он собирается оставаться в Микуни и доказывать свою правоту в суде: "Буду их нервировать, а когда восстановят на работе, подам заявление по собственному и уеду отсюда на все четыре стороны". Пока что уволенный учитель планирует устроиться на работу в магазин электроники и в местное лесничество. А потом хочет уехать в Карелию. "Я много раз там был на раскопках, у меня там друзья, природа потрясающая. Здесь тоже природа хорошая, но жизни нет", - говорит он.

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