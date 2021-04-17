"Альянс врачей" сообщил о критическом состоянии Навального

Анализы крови политика Алексея Навального, оказавшиеся в распоряжении медицинских специалистов из профсоюза "Альянс врачей", говорят о том, что состояние оппозиционера близко к критическому. Об этом в субботу, 17 апреля, написала в своем микроблоге в соцсети Twitter Анастасия Васильева, называющая себя лечащим врачом Навального.

Согласно анализу, проведенному клинико-биохимической лабораторией больницы для осужденных ФБУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, содержание калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль/л. "Эти цифры критические, - подчеркивает Васильева. - Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца".

Днем ранее, 16 апреля, представители "Альянса врачей" направили во ФСИН письмо с призывом экстренно начать переговоры и приступить к лечению Навального. "Мы готовы незамедлительно начать переговоры и сделать все возможное сегодня, так как любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья нашего пациента", - говорилось в обращении, датированном 16 апреля.

"Катастрофически" высокий калий и почечная недостаточность

Между тем Ярослав Ашихмин, также называющий себя лечащим врачом Навального, подтвердил, что калий у его пациента "катастрофически высокий" и что человекс "таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации". Кроме того, Ашихмин указал, что у политика наблюдается рост креатинина, что "может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности".

16 апреля сам Алексей Навальный сообщил о серьезном ухудшении своего здоровья. По его словам, сотрудники колонии готовы перейти к его принудительному кормлению "уже сейчас", однако по-прежнему отказываются допустить к нему его лечащих врачей.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна.

Митинг в поддержку Алексея Навального

Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку. По данным сайта free.navalny.com, на сегодня уже почти 450 тысяч пользователей по всей стране зарегистрировались для участия в этом мероприятия. Ранее организаторы протеста указывали, что он состоится, когда число его потенциальных участников достигнет 500 тысяч.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Кроме этого, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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