Алексей Навальный удостоен международной премии правозащитников

Отбывающий наказание в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом престижной международной награды в области прав человека. Премия присуждена межрегиональной коалицией из 25 правозащитных организаций за "исключительное мужество и героические усилия" Навального, направленные на то, чтобы обратить внимание на серьезные нарушения прав человека российскими властями, сообщил в понедельник, 19 апреля, Женевский форум по правам человека и демократии.

Премию получит Дарья Навальная

Вручение премии намечено на 8 июня, от имени политика, находящегося в колонии, ее получит 20-летняя дочь Навального Дарья, указывается далее.

Один из ближайших соратников оппозиционера Леонид Волков приветствовал решение о присуждении награды и отметил важность международного признания морального мужества Навального "именно в тот момент, когда он проходит через самое сложное испытание в своей жизни". "Мы рассматриваем эту награду как очень важный знак поддержки со стороны международного правозащитного сообщества делу Алексея", - подчеркнул Волков.

Женевский форум по правам человека организуют 25 правозащитных неправительственных организаций, которые также ежегодно вручают Премию в области защиты прав женщин. В 2018 году лауреатом Премии мужества стал российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области.

С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению. 19 апреля ФСИН сообщила о переводе политика в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3. Однако руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал скептически отнестись к этим сведениям. "Пока адвокаты его не найдут, мы не будем понимать, где он и что с ним", - подчеркнул соратник оппозиционера.

ЕС, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком". Команда Навального объявила о досрочном проведении большого митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля, указав на неотложность мер.

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