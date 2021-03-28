Комментарий: Спасти политика Навального

Странное ощущение дежавю. Жизнь и здоровье Алексея Навального вновь в центре общественного внимания, и снова, как в августе прошлого года, у семьи политика минимум информации о его реальном состоянии, а судьба главного российского оппозиционера находится в руках нескольких чиновников. Но на этот раз - из пенитенциарной системы.

Архипелаг ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний - одно из самых закрытых ведомств в России. В случае с Алексеем Навальным, который находится внутри этой системы с конца января, ситуация усугубляется политической составляющей. Но даже без этой важной детали есть очевидные вещи: в колонии нельзя болеть. Надежды на получение медицинской помощи в тюрьме практически нет, и об этом говорят как правозащитники, так и люди, которые прошли через систему ФСИН.

Татьяна Фельгенгауэр

Когда стало известно о том, что Навального отправят именно в ИК-2 в Покрове, журналисты опубликовали немало материалов о жестких на грани жестокости условиях, в которых там содержат заключенных. Однако упор чаще делали на психологическое давление. Сейчас же мы говорим не только об отсутствии медицинской помощи, но и о по сути пыточных условиях, в которых оказался Алексей Навальный. У политика всерьез ухудшилось здоровье, однако администрация колонии отказывает ему в необходимых лекарствах, к нему не пускают независимого врача. Кроме того, как рассказали адвокаты, Навального каждый ночь будят ежечасно для профилактического учета, то есть, фактически подвергают пытке лишением сна.

Здоровье Навального - не вопрос Кремля?

Реакция высшего руководства России на происходящее с главным политическим оппонентом президента поражает своей циничностью. Дмитрий Песков после целого ряда вопросов журналистов ответил в том духе, что в других странах с заключенными обходятся еще хуже. По всем остальным вопросам пресс-секретарь предложил обращаться во ФСИН, причем не только журналистам, но и супруге Навального, Юлии, которая написала открытое письмо Владимиру Путину. В отличие от августовской ситуации, когда Навальный находился в омской больнице, глава государства решил сейчас не разыгрывать карту "обращение жены", а просто самоустранился.

Это, впрочем, никак не меняет реального положения дел: действующий президент посадил в тюрьму главного оппозиционера страны, и теперь молча наблюдает, как того пытают. Странно делать вид, что решения о ежечасной побудке ночью, об отказе во встречах с адвокатами, о запрете на передачу лекарств и даже бумажки с упражнениями, которые могут помочь при боли в спине, независимо принимает администрация ИК-2 в Покрове. Политическая ответственность за все, что сейчас происходит с Алексеем Навальным, очевидно, лежит на Владимире Путине. Именно он и должен оставаться адресатом всех заявлений и открытых писем в защиту оппозиционера.

Все за одного: как помочь Алексею Навальному

Кажется, что в ситуации, когда Навальный находится в колонии, мало что можно сделать. Однако по-настоящему широкая кампания может существенно облегчить хотя бы доступ к нему врачей. Первая волна реакции на происходящее поднялась, впрочем, не только внутри страны. Евросоюз, США и Великобритания обратились к российским властям с требованием обеспечить Алексею Навальному доступ к полноценной медицинской помощи.

В России также было несколько обращений, однако в масштабах страны они кажутся не очень заметными. Более 150 деятелей культуры и журналистов обратились к главе ФСИН, Генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека по поводу давления, которое оказывается на Алексея Навального в колонии. А профессиональное врачебное сообщество продолжает подписываться под обращением, в котором требует безотлагательно оказать политику медицинскую помощь. Сейчас под этим письмом уже более 500 подписей.

Однако эти несколько обращений вряд ли смогут быстро переломить ситуацию. Мы уже видели, что требования справедливости и гуманности тем слышнее, чем больше самых разных профессиональных сообществ и просто неравнодушных граждан к ним присоединяются. Лозунг, который сам Навальный не раз повторял на митингах, звучит как нельзя актуально. "Один за всех и все за одного" - это сейчас не просто красивые слова, а реальный способ защитить жизнь и здоровье Алексея Навального.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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