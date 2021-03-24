 Адвокаты назвали состояние Навального ″крайне неблагополучным″ | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Адвокаты назвали состояние Навального "крайне неблагополучным"

Алексей Навальный "запрещал нам рассказывать об этой истории публично, но после того как на фоне резкого ухудшения его здоровья нас к нему вчера не пустили, мы решили сделать все публичным", написал Вадим Кобзев.

Алексей Навальный (в центре) с адвокатами в суд

Алексей Навальный (в центре) с адвокатами в суде, 20 февраля 2021 года

Адвокаты оппозиционного политика Алексея Навального после посещения колонии, где он находится, рассказали подробности об ухудшении его здоровья. Как сообщает соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале в четверг, 25 марта, Навальный уже четыре недели находится "в крайне неблагополучном состоянии, но ранее запрещал об этом говорить". В частности, у Навального "отнимается голень, одна нога недееспособна".

Накануне политика отвезли в больницу на МРТ, но диагноз ему не сообщили, рассказали далее адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. По их словам, из лекарств Навальный получает только ибупрофен, таблетки и мазь, при этом на протяжении четырех недель "просили дать нормальные лекарства, но в колонии отказывали".

"Сам Навальный запрещал нам рассказывать об этой истории публично, но после того как на фоне резкого ухудшения его здоровья нас к нему вчера не пустили, мы решили сделать все публичным", - написал Кобзев в своем Twitter. По его словам, Навального "фактически подвергают пытке лишением сна: 8 раз за ночь его будят для "профилактического учета", хотя видеокамера и так висит прямо над его кроватью".

Кобзев рассказал, что к Навальному не пускают приглашенного врача, "рекомендованные лекарства передать не разрешают". 19 марта политика осматривал тюремный невролог, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны, "все это, естественно, привело к тому, что началось осложнение и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли", - написал далее адвокат.

Команда Навального сообщила, что политик сегодня через адвокатов подал два заявления - начальнику колонии и генпрокурору РФ, а также главе ФСИН. Политик требует обеспечить к нему доступ врача, начать его лечение, а также прекратить пытку лишением сна.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта. В первый день пребывания там Навальный написал в соцсетях, что у него "в целом все хорошо". 22 марта в соцсетях оппозиционера появился пост о "любимых моментах дня" в колонии, о его состоянии здоровья ничего не говорилось.

17 января Навальный вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2,5 лет колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Ответ Мосгорсуда на решение ЕСПЧ по Навальному: Путин одобряет?

    Мосгорсуд отказался выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и освободить политика Алексея Навального. У Сергея Елкина нет сомнений в независимости российской судебной системы.

  • Навальный и список Путина: шпаргалка для президента. Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента

    Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.

  • Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе. Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе

    Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.

  • Флешмобы с фонариками за Навального: что считать успехом? Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Флешмобы с фонариками за Навального: что считать успехом?

    Флешмобы с фонариками сторонников Навального не были многочисленными. Но они прошли во многих городах. Власти обвиняли участников чуть ли в экстремизме. Против кого, знает Сергей Елкин.

  • Акция с фонариками за Навального. Февральская революция? Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Акция с фонариками за Навального. Февральская революция?

    Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и "Аврора" может проснуться, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина: российская пропаганда о Навальном

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Что нужно знать о жизни Навального в Германии

    В ответ на фильм Навального о "дворце Путина" российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Nawalny / Putin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?

    Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина: Кремль замахивается дубинкой в сторону стороников Навального

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен - получи дубинкой!

    Полиция и ОМОН жестко разгоняют акции в поддержку политика Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Российские власти не умеют реагировать на критику иначе, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина. Российская фемида рапортует: Так точно, разрешите выполнять!

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Суд над Навальным: в чьих руках приговор политику?

    Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Но едва ли последнее слово будет за беспристрастной Фемидой, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?

    Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

    Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    TikTok за Навального: как полиция готовится к акциям 23 января

    Пользователи TikTok активно записывают короткие ролики в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сергей Елкин о реакции российских силовиков на такую форму протеста.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Возвращение Навального: был берлинский пациент - стал химкинский арестант

    Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Откуда Навальному угрожают реальным сроком

    ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком вместо условного по делу "Ив Роше". Карикатурист Сергей Елкин о том, в каких условиях рождаются такие угрозы.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина

    Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Путин о Навальном, или Никто не хочет стать "берлинским пациентом"

    Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были заинтересованы в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Отравление Навального: куда ведут следы Таякина и других?

    Корреспондентка CNN попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального Олегом Таякиным, придя к нему домой. Сергей Елкин о том, к кому нужно было обратиться журналистке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой

    Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?

    Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин?

    Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Почему Навального не могут отправить в Германию

    Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.

  • Карикатура Елкина Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?

    Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.

  • Карикатурист Сергей Елкин - о причинах задержания Алексея Навального

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Задержание Навального, или При чем тут Воронеж

    Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Арест Навального как выход из любой ситуации

    Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

  • Karikatur Sergey Elkin | Festnahmen von Navalny Anhängern (DW/S. Elkin)

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст

    В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 07:08

Здоровье Навального - почему в колонию не пускают адвокатов: интервью с главой ФБК Иваном Ждановым

Аудио- и видеофайлы по теме

Жалоба ФБК по отравлению Навального отклонена (22.03.2021)  

Дело Соболь вернули в мировой суд из-за ошибки (23.03.2021)  

Также по теме

Russland Alexej Nawalny

Адвокат Навального сообщила об ухудшении его здоровья в колонии 24.03.2021

Адвокат Алексея Навального рассказала "Медузе", что у ее подзащитного в колонии "начала отниматься нога". Леонид Волков не исключил, что политик находится в тюремной больнице.

Straflager des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny

Адвокаты пытаются попасть к Алексею Навальному в ИК-2 в Покрове 25.03.2021

УФСИН по Владимирской области сообщило об удовлетворительном состоянии Навального, отбывающего срок в колонии в Покрове. Соратники политика уверены, что тот находится в больнице.

Russland Alexej Nawalny

Российские деятели культуры и СМИ обратились к ФСИН и генпрокурору по Навальному 25.03.2021

Журналисты, адвокаты и деятели культуры подписали открытое письмо главе ФСИН, генпрокурору РФ и омбудсмену в связи с условиями содержания в колонии Алексея Навального.

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Беларуси возобновятся? Как оппозиция готовится ко Дню Воли  

Меркель отклонила требование о вотуме доверия канцлеру ФРГ  

Шойгу отменил приказы Сердюкова о рассекречивании военных документов "как неактуальные"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно