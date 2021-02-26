Преследование оппозиции в России: кто раскручивает репрессивную машину

Алексей Навальный в тюрьме, а преследование его соратников набирает обороты. Кремль все сильнее давит на рычаг репрессий, констатирует Сергей Елкин.
Смотрите также:
Не имея возможности дотянуться до самих оппозиционеров, российские власти отыгрываются на их близких. Закручивание гаек - это элемент подготовки к думским выборам, считает Федор Крашенинников.
Подписанты открытого обращения к ФСИН и властям РФ требуют немедленно оказать медицинскую помощь находящемуся в колонии Алексею Навальному.
Точная дата акции в поддержку Алексея Навального будет определена после того, как не менее 500 тысяч человек отметятся на специальной онлайн-карте.