 Преследование оппозиции в России: кто раскручивает репрессивную машину | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.03.2021

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Россия

Преследование оппозиции в России: кто раскручивает репрессивную машину

Алексей Навальный в тюрьме, а преследование его соратников набирает обороты. Кремль все сильнее давит на рычаг репрессий, констатирует Сергей Елкин.

Sergey Elkin I Die Regierung in Russland zieht die Schrauben weiter an

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