 Требование о помощи Навальному подписали более 500 врачей | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Требование о помощи Навальному подписали более 500 врачей

Подписанты открытого обращения к ФСИН и властям РФ требуют немедленно оказать медицинскую помощь находящемуся в колонии Алексею Навальному.

Алексей Навальный в Бабушкинском районном суде Москвы

Алексей Навальный

Уже свыше 500 российских врачей поставили подписи под открытым письмом к Федеральной службе исполнения наказаний и властям РФ о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, находящемся в колонии в Покрове. Об этом инициатор обращения Андрей Бильжо рассказал в эфире телеканала "Дождь" в понедельник, 29 марта. По его словам, интернет-издание The Insider в ближайшие часы обнародует имена подписавших. "Все фамилии будут. Я сегодня уже узнавал, там вал идет желающих подписать", - добавил Бильжо.

Для осмотра Навального предложили позвать врачей из "Шарите"

Медики требуют немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно оказать политику медицинскую помощь, а также создать все условия для нормализации состояния Навального. Врачи считают, что для осмотра оппозиционера следует пригласить не только российских, но и немецких специалистов - из берлинской клиники "Шарите", где Навальный проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок".

По словам соратника Навального Леонида Волкова, оппозиционер жаловался, что у него "отнимается голень, одна нога недееспособна". Оставление пациента без помощи грозит тяжелыми последствиями, включая полную или частичную утрату функций нижних конечностей, считают подписанты.

По возвращении из Германии 17 января политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении. Оппозиционер с 15 марта находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

В десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального. Команда Навального готовит большой митинг в поддержку осужденного оппозиционера.

Смотрите также:

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:46

У Навального проблемы со здоровьем: как реагируют на это в Германии? (25.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Жалоба ФБК по отравлению Навального отклонена (22.03.2021)  

Санитарное дело: сторонникам Навального продлили срок домашнего ареста  

Реклама

Самые читаемые

Из-за "Северного потока - 2" Польша отзывает регистрацию двух судов  

Польша намерена построить новые АЭС. Почему это беспокоит Германию?  

Как в Германии лечат больных ковидом: один день медсестры в реанимации  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно