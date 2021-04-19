ЕСПЧ направил России вопросы об условиях содержания Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассмотрение по существу жалобы российского оппозиционного политика Алексея Навального на условия заключения. В связи с этим суд направил России вопросы по этому делу, говорится в сообщении, размещенном в понедельник, 19 апреля, на сайте ЕСПЧ.

Страсбургский суд призвал российские власти сообщить, совместимы ли условия содержания Навального с его правом на жизнь, каково состояние здоровья политика, подвергался ли он жестокому обращению, существуют ли объективные препятствия для неисполнения требования ЕСПЧ от 18 февраля о его немедленном освобождении. Суд ожидает ответы от России до 12 июля. Рассмотрению жалобы Навального предоставлен приоритет, говорится в сообщении ЕСПЧ.

По данным ЕСПЧ, Навальный жалуется, что условия содержания в заключении угрожают его жизни, ему отказывают в необходимой медицинской помощи, подвергают жестокому обращению: недосыпанию, неполноценному питанию из-за отказа в приеме передач; а также подвергают психологическому давлению, в том числе оскорблениям со стороны надзирателей.

Требование ЕСПЧ освободить Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля потребовал от российских властей немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального из следственного изолятора (СИЗО). Палата из семи судей при принятии решения руководствовалась правилом 39 Регламента ЕСПЧ, которое "наделяет суд полномочиями указывать сторонам процесса на обязательные обеспечительные меры". В данном случае освобождение Навального необходимо для "надлежащего ведения разбирательства". Российские власти отказались исполнять требование ЕСПЧ. В постановлении Мосгорсуда от 28 февраля говорится, что Европейский суд по правам человека "не является вышестоящим судом для судебной системы РФ, не вправе давать российским судам какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу".

Преследование Навального в России

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области.

С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна.

ЕС, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком". Команда Навального объявила о досрочном проведении большого митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля, указав на неотложность мер.

19 апреля ФСИН сообщила о переводе политика в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3. Однако руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал скептически отнестись к этим сведениям. "Пока адвокаты его не найдут, мы не будем понимать, где он и что с ним", - подчеркнул соратник оппозиционера.

Смотрите также: