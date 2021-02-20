Мосгорсуд отказался учитывать решение ЕСПЧ по Навальному

Мосгорсуд отказался принимать во внимание решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о немедленном освобождении оппозиционера Алексея Навального, предоставленное суду защитой политика. В постановлении Мосгорсуда, обнародованном в воскресенье, 28 февраля, говорится, что Европейский суд по правам человека "не является вышестоящим судом для судебной системы РФ, не вправе давать российским судам какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу".

Далее в документе отмечается, что вопрос об освобождении Навального может быть разрешен только российским судом в соответствии с требованиями национального законодательства. При этом Мосгорсуд обращает внимание на то, что само решение ЕСПЧ по Навальному фактически является обращением к правительству России, из чего делает вывод, что оно "к предмету судебного разбирательства по настоящему материалу об отмене условного осуждения не относится".

С точки зрения Мосгорсуда, нарушений конституционных прав, Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении дела Алексея Навального не было. Утверждения защиты политика о наличии оснований опасаться за его жизнь и здоровье в условиях лишения свободы, а также о том, что лишение Навального свободы имело политические мотивы, в Мосгорсуде назвали "голословными домыслами самого осужденного и его адвокатов".

Возвращение Навального в Москву и его арест

17 января Алексей Навальный вместе с супругой Юлией вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления его в России боевым веществом группы "Новичок". Прямо в аэропорту Шереметьево оппозиционный политик был задержан, а после арестован.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН о замене условного уголовного наказания Алексея Навального по так называемому делу "Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима.

20 февраля Мосгорсуд утвердил решение Симоновского суда. В течение нескольких дней местонахождение политика оставалось неизвестным. 28 февраля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что Навального доставили в исправительную колонию в городе Покров Владимирской области и поместили на карантин.

В рамках дела "Ив Роше" в декабре 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. В октябре 2017 года ЕСПЧ по иску, связанному с этим делом, присудил российскому оппозиционеру компенсацию в размере 80 тысяч евро. Суд в Страсбурге признал, что власти РФ нарушили в его отношении две статьи Европейской конвенции о правах человека - о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

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