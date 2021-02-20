 Мосгорсуд отказался учитывать решение ЕСПЧ по Навальному | Новости из Германии о России | DW | 28.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Мосгорсуд отказался учитывать решение ЕСПЧ по Навальному

ЕСПЧ не является вышестоящим судом для судебной системы РФ и не вправе давать российским судам какие-либо категоричные указания, заявили в Мосгорсуде.

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде в Москве, 2 февраля 2021 года

Алексей Навальный в суде в Москве, 2 февраля 2021 года

Мосгорсуд отказался принимать во внимание решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о немедленном освобождении оппозиционера Алексея Навального, предоставленное суду защитой политика. В постановлении Мосгорсуда, обнародованном в воскресенье, 28 февраля, говорится, что Европейский суд по правам человека "не является вышестоящим судом для судебной системы РФ, не вправе давать российским судам какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу".

Далее в документе отмечается, что вопрос об освобождении Навального может быть разрешен только российским судом в соответствии с требованиями национального законодательства. При этом Мосгорсуд обращает внимание на то, что само решение ЕСПЧ по Навальному фактически является обращением к правительству России, из чего делает вывод, что оно "к предмету судебного разбирательства по настоящему материалу об отмене условного осуждения не относится".

С точки зрения Мосгорсуда, нарушений конституционных прав, Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении дела Алексея Навального не было. Утверждения защиты политика о наличии оснований опасаться за его жизнь и здоровье в условиях лишения свободы, а также о том, что лишение Навального свободы имело политические мотивы, в Мосгорсуде назвали "голословными домыслами самого осужденного и его адвокатов".

Возвращение Навального в Москву и его арест

17 января Алексей Навальный вместе с супругой Юлией вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления его в России боевым веществом группы "Новичок". Прямо в аэропорту Шереметьево оппозиционный политик был задержан, а после арестован.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН о замене условного уголовного наказания Алексея Навального по так называемому делу "Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима.

20 февраля Мосгорсуд утвердил решение Симоновского суда. В течение нескольких дней местонахождение политика оставалось неизвестным. 28 февраля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что Навального доставили в исправительную колонию в городе Покров Владимирской области и поместили на карантин.

В рамках дела "Ив Роше" в декабре 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. В октябре 2017 года ЕСПЧ по иску, связанному с этим делом, присудил российскому оппозиционеру компенсацию в размере 80 тысяч евро. Суд в Страсбурге признал, что власти РФ нарушили в его отношении две статьи Европейской конвенции о правах человека - о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

Смотрите также:

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 02:27

Почему Amnesty International дистанцировалась от Навального

Контекст

Адвокаты Навального обратились в Комитет министров Совета Европы

В обращении защиты Алексея Навального в Совет Европы подчеркивается, что власти России не исполняют решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Amnesty-Германия: Удивлены лишением Навального статуса "узника совести" и будем добиваться объяснений  

Эксклюзив DW: Готовят ли США санкции против Кремля из-за дела Навального и что с Северным потоком-2?  

Также по теме

Russland | Moskau | Russischer Oppositionspolitiker Alexej Nawalny vor Gericht

"Блаженны алчущие правды": как прошел "судный день" Навального 20.02.2021

Решения судей посадить и оштрафовать Алексея Навального не стали сюрпризом. Зато оппозиционер удивлял цитатами из Библии и фильма "Брат 2". Репортаж DW из зала суда.

Russland Alexei Navalny Prozess

Суд в Новосибирске вновь отклонил жалобу Навального на бездействие СКР 20.02.2021

Адвокаты оппозиционера собираются обжаловать судебное решение в областной инстанции. Навальный протестует против бездействия СК в связи с его госпитализацией в Омске после отравления.

Russland | Oppositionsführer Alexej Nawalny

ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком по делу "Ив Роше" 28.12.2020

Алексей Навальный полностью поправился и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, заявили во ФСИН. Ведомство ожидает его явки за сутки до окончания испытательного срока по делу "Ив Роше".

Реклама

Самые читаемые

Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной  

"Пропади, диктатор, вместе с народом": надо ли ЕС усилить санкции против Беларуси?  

Коронавирус: главный вирусолог Германии предупредил об угрозе третьей волны эпидемии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно