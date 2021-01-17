Адвокаты Навального обратились в Комитет министров Совета Европы

Защита оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к реальному тюремному сроку по так называемому делу "Ив Роше", обратилась в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). Об этом сообщила вечером в субботу, 13 февраля, адвокат политика Ольга Михайлова.

По ее словам, это обращение должно быть рассмотрено в марте. В документе указано, что Алексей Навальный просит КМСЕ принять меры в отношении России в связи неисполнением Московой решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по "делу Ив Роше".

В октябре 2017 года ЕСПЧ присудил российскому оппозиционеру компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в отношении него две статьи Европейской конвенции по правам человека - о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основе закона.

Приговор Алексею Навальному по делу "Ив Роше"

Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии после лечения там от последствий отравления веществом из группы "Новичок" и был задержан сразу после прилета в аэропорту "Шереметьево".

2 февраля суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года. Апелляцию на реальный срок оппозиционному политику Мосгорсуд рассмотрит 20 февраля.

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в его поддержку. На этих протестах были задержаны около 10 тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Супруга оппозиционера Юлия Навальная 11 февраля покинула Россию и прилетела в Германию.

Репортаж DW о ходе суда над Алексеем Навальным 12 февраля в Telegram-канале: https://t.me/dwglavnoe

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