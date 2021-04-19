Приостановка деятельности штабов Навального и ФБК: что надо знать

Прокуратура Москвы своим решением, вынесенным в понедельник, 26 апреля, приостановила работу "Штабов Навального". Кроме того, она попросила Мосгорсуд приостановить деятельность еще двух структур, связанных с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) - в качестве обеспечительной меры до рассмотрения иска об их запрете. DW попыталась понять, что происходит.

Прокуратура придумала движение "Штабы Навального"

20 апреля пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что обратилась в Мосгорсуд "с административным исковым заявлением о признании некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения "Штабы Навального" экстремистскими и запрете их деятельности". Почему региональные штабы Навального были названы движением, стало понятно только сегодня, когда прокуратура приостановила их деятельность своим решением. "Вопрос о запрете деятельности некоммерческих организаций - компетенция суда. Вопрос о запрете определенных действий общественного движения - компетенция прокуратуры", - пояснили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Мосгорсуда,

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков

Но, как написал в своем Telegram-канале руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков, "нет такой организации "Общественное движение "Штабы Навального". Ну просто никогда не существовало. Есть конкретные юридические лица (такие же, как ФБК)". По словам Волкова, прокурор Москвы Денис Попов, которому в 2019 году было посвящено отдельное расследование ФБК, это движение просто выдумал.

Сегодня в различных регионах России работает 37 штабов Навального. Решение прокуратуры Москвы практически парализует их деятельность, поскольку в соответствии с десятой статьей российского закона "О противодействии экстремистской деятельности" сотрудникам штабов теперь запрещено организовывать и проводить любые формы массовых акций, использовать государственные и муниципальные СМИ, участвовать в выборах и референдумах и использовать банковские вклады.

Фонды Навального пока продолжают свою деятельность

В пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что заявление о запрете на совершение определенных действий в отношении ФБК и ФЗПГ, с которым обратилась московская прокуратура, "пока судом не рассмотрено, оно рассматривается судьей единолично". Если судить по карточке дела на сайте Мосгорсуда, это решение должен принимать судья Вячеслав Полыга.

Как отметила адвокат Валерия Ветошкина, член юридической группы "Команда 29", которая будет защищать ФБК и "Штабы Навального", на вынесение решения у судьи есть сутки. В свою очередь, адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29", выразил надежду, что суд проинформирует адвокатов о своем решении до следующего заседания по делу, которое должно пройти 29 апреля.

Что прокуратура вменяет в вину структурам Навального?

В своем решении о приостановлении деятельности штабов Навального прокуратура указала, что на их сайтах и в социальных сетях размещаются экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях, что нарушает права и свободы граждан и вредит окружающей среде.

В ответ Леонид Волков в своем Telegram-канале заметил, что "экстремистским" признать материал может только суд". По его словам, ни об одном решении суда, которым бы признавался экстремистским хотя бы один из сотен материалов, выпущенных штабами, ему неизвестно. "Ни одного такого решения нет", - пишет Волков.

Суд по делу ФБК может затянуться

19 апреля выяснилось, что прокуратура засекретила часть материалов дела о признании ФБК экстремистской организацией, поскольку они представляют собой государственную тайну.

Адвокат Иван Павлов

"Нам не впервой участвовать в закрытых процессах, мы хорошо знаем, что такое государственная тайна, и умеем с этим работать. Мы также знаем, какая именно информация не может быть засекречена ни при каких условиях. Мы понимаем, как важно всем знать, в чем суть претензий властей к ФБК, поэтому сделаем все, чтобы сделать процесс максимально открытым для широкой аудитории, формально не разглашая при этом никаких государственных секретов", - заявил Иван Павлов.

По его словам, только несекретные материалы дела, переданные ему для ознакомления, весят более 10 килограмм. Суд может затянуться на несколько недель.

Поддерживающим Навального может грозить до 6 лет заключения

Что будет, если суд встанет на сторону прокуратуры, признав структуры Навального экстремистскими организациями, легко понять на примере российских последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы". 20 апреля 2017 года она была признана экстремистской, и деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и всех его 395 региональных отделений на территории России была запрещена решением Верховного суда РФ.

С тех пор в российских колониях оказался 61 последователь религиозного учения, все они осуждены на сроки от двух до шести лет лишения свободы. 33 человека находятся под домашним арестом. По состоянию на 26 апреля в списке "узников совести" на сайте российских "Свидетелей Иеговы" указаны 472 человека, которых преследуют в России.

Как указывается в совместном заявлении директора ФБК Ивана Жданова и Леонида Волкова, опубликованном на сайте фонда, решение суда "откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник". Оппозиционеры также отметили, что в худшем случае уголовному преследованию могут быть подвергнуты волонтеры, сочувствующие и вообще любые граждане России, так или иначе принимавшие участия в мероприятиях ФБК.

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