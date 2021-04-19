Приостановка деятельности штабов Навального и ФБК: что надо знать
Прокуратура Москвы приостановила работу региональных штабов Алексея Навального, вопрос деятельности фондов судья должен решить в течение суток. Процесс по делу структур Навального обещает быть долгим.
Сотрудники полиции пришли с обыском в офис ФБК (фото из архива)
Прокуратура Москвы своим решением, вынесенным в понедельник, 26 апреля, приостановила работу "Штабов Навального". Кроме того, она попросила Мосгорсуд приостановить деятельность еще двух структур, связанных с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) - в качестве обеспечительной меры до рассмотрения иска об их запрете. DW попыталась понять, что происходит.
Прокуратура придумала движение "Штабы Навального"
20 апреля пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что обратилась в Мосгорсуд "с административным исковым заявлением о признании некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения "Штабы Навального" экстремистскими и запрете их деятельности". Почему региональные штабы Навального были названы движением, стало понятно только сегодня, когда прокуратура приостановила их деятельность своим решением. "Вопрос о запрете деятельности некоммерческих организаций - компетенция суда. Вопрос о запрете определенных действий общественного движения - компетенция прокуратуры", - пояснили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Мосгорсуда,
Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков
Но, как написал в своем Telegram-канале руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков, "нет такой организации "Общественное движение "Штабы Навального". Ну просто никогда не существовало. Есть конкретные юридические лица (такие же, как ФБК)". По словам Волкова, прокурор Москвы Денис Попов, которому в 2019 году было посвящено отдельное расследование ФБК, это движение просто выдумал.
Сегодня в различных регионах России работает 37 штабов Навального. Решение прокуратуры Москвы практически парализует их деятельность, поскольку в соответствии с десятой статьей российского закона "О противодействии экстремистской деятельности" сотрудникам штабов теперь запрещено организовывать и проводить любые формы массовых акций, использовать государственные и муниципальные СМИ, участвовать в выборах и референдумах и использовать банковские вклады.
Фонды Навального пока продолжают свою деятельность
В пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что заявление о запрете на совершение определенных действий в отношении ФБК и ФЗПГ, с которым обратилась московская прокуратура, "пока судом не рассмотрено, оно рассматривается судьей единолично". Если судить по карточке дела на сайте Мосгорсуда, это решение должен принимать судья Вячеслав Полыга.
Как отметила адвокат Валерия Ветошкина, член юридической группы "Команда 29", которая будет защищать ФБК и "Штабы Навального", на вынесение решения у судьи есть сутки. В свою очередь, адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29", выразил надежду, что суд проинформирует адвокатов о своем решении до следующего заседания по делу, которое должно пройти 29 апреля.
Что прокуратура вменяет в вину структурам Навального?
В своем решении о приостановлении деятельности штабов Навального прокуратура указала, что на их сайтах и в социальных сетях размещаются экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях, что нарушает права и свободы граждан и вредит окружающей среде.
В ответ Леонид Волков в своем Telegram-канале заметил, что "экстремистским" признать материал может только суд". По его словам, ни об одном решении суда, которым бы признавался экстремистским хотя бы один из сотен материалов, выпущенных штабами, ему неизвестно. "Ни одного такого решения нет", - пишет Волков.
Суд по делу ФБК может затянуться
19 апреля выяснилось, что прокуратура засекретила часть материалов дела о признании ФБК экстремистской организацией, поскольку они представляют собой государственную тайну.
Адвокат Иван Павлов
"Нам не впервой участвовать в закрытых процессах, мы хорошо знаем, что такое государственная тайна, и умеем с этим работать. Мы также знаем, какая именно информация не может быть засекречена ни при каких условиях. Мы понимаем, как важно всем знать, в чем суть претензий властей к ФБК, поэтому сделаем все, чтобы сделать процесс максимально открытым для широкой аудитории, формально не разглашая при этом никаких государственных секретов", - заявил Иван Павлов.
Поддерживающим Навального может грозить до 6 лет заключения
Что будет, если суд встанет на сторону прокуратуры, признав структуры Навального экстремистскими организациями, легко понять на примере российских последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы". 20 апреля 2017 года она была признана экстремистской, и деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и всех его 395 региональных отделений на территории России была запрещена решением Верховного суда РФ.
С тех пор в российских колониях оказался 61 последователь религиозного учения, все они осуждены на сроки от двух до шести лет лишения свободы. 33 человека находятся под домашним арестом. По состоянию на 26 апреля в списке "узников совести" на сайте российских "Свидетелей Иеговы" указаны 472 человека, которых преследуют в России.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Дворец для Путина. История самой большой взятки"
19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Серия расследований в регионах России
В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская
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