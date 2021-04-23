 ″Навальный уже все всем доказал″: что говорят в России об отмене его голодовки | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.04.2021

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Россия

"Навальный уже все всем доказал": что говорят в России об отмене его голодовки

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный прекратил голодовку. Как отреагировали на решение оппозиционера его соратники по ФБК, сторонники и государственные СМИ - в материале DW.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный прекратил голодовку. Об этом в пятницу, 23 апреля, было объявлено в официальном аккаунте в Instagram самого оппозиционера. "Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать...Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку", - говорится в посте, опубликованном на официальной странице Навального в Instagram.

При этом врачи, которых упоминает Навальный, настаивают, что политика нужно перевезти в Москву в "гражданский многопрофильный стационар современного уровня". Об этом говорится в их публичном заключении о состоянии здоровья Навального, размещенном на сайте "Новой газеты"

"Помимо политики существует еще жизнь"

Юрист ФБК Любовь Соболь обеспокоена тем, сможет ли политик восстановиться после голодовки. "Сейчас будут очень тяжелые дни выхода из голода, знаю по себе. Первая неделя - по сути та же голодовка: есть ничего нельзя, можно пить только соки и очень жидкие каши, в очень маленьком количестве (счет на десятки миллилитров), через промежутки времени…. В общем, если кому-то кажется, что прямо сейчас Алексею будет полегче, это не так", - написала она на своей странице в Facebook.

Соболь подчеркивает, что в колонии, где нет доступа к нормальным продуктам питания, "подорвать здоровье проще простого".

Политик Юлия Галямина уверена, что решение отменить голодовку - правильное. "Я не сторонник голодовок в принципе. Помимо политики существует еще жизнь. Самое главное - сохранить ее, чтобы быть работоспособным для дальнейших действий. Надеюсь, что он скоро поправится, хотя в тех условиях, в которых он находится, к сожалению, очень мало других возможностей", - сказала она DW.

По словам Галяминой, Навальный, со своей стороны, сделал все возможное, и сейчас пришло время действовать и реагировать другим политическим силам - тем, кто на свободе и по-прежнему может что-то сделать. "Распределенное лидерство по всей стране, не координируемое из единого центра, - это и есть тот путь изменений, который наиболее эффективен и безопасен", - заключила Галямина.

Юлия Галямина

Юлия Галямина

"Он уже всем все доказал. Так что, слава Богу, что он прекратил голодовку. А то это было до последней степени рискованно, чуть ли не летально. Обращение врачей о переводе Навального в Москву правильное, в этом смысле борьба не закончена", - сказал DW журналист и член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе.

Реакция в государственных СМИ 

На момент публикации этого материала государственное агентство ТАСС, "Первый канал", "Вести" и "Российская газета" не выпускали новостей о прекращении голодовки Алексея Навального. Отдельные сообщения появились на сайтах РИА Новости, а также на объединенной платформе новостей ВГТРК - под заголовком "Навальный снова будет есть".

Сайт телеканала Russia Today также не упоминал об отмене голодовки оппозиционного политика. Об этом написала глава агентства Маргарита Симоньян в своем аккаунте в Twitter, разместив там фотографии упаковок с колбасой и мясом бобра и подписав их: "Как раз ему (Навальному - Ред.) вкусняшку отправила посылкой”.

Навального упомянули на сайте Кремля

За день до отмены голодовки ситуацию с Алексеем Навальным по телефону обсудили президент РФ Владимир Путин и прибывший в Москву с визитом премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер  (Michael Kretschmer). Новость об этом с указанием фамилии оппозиционера опубликовали на официальном сайте Кремля.

"Меня заверили, что медицинскую помощь ему обеспечат", - сказал Кречмер на пресс-конференции 22 апреля. Однако не уточнил, шла ли речь о врачах ФСИН или гражданской медицинской помощи.

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