Алексей Навальный прекратил голодовку

Находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный решил прекратить голодовку, объявленную им 31 марта в знак протеста против отсутствия возможности получить в колонии необходимое медицинское обслуживание и консультацию у врачей, вызывающим его доверие. "Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания, - сообщается в пятницу, 23 апреля, в аккаунте Навального в Instagram. "Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного", - подчеркнул основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Выход из голодовки займет 24 дня "и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", написал политик.



Лечащие врачи Навального били тревогу



Днем ранее лечащие врачи Алексея Навального опубликовали открытое письмо к своему пациенту с просьбой прекратить голодовку, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Они добавили, что продолжают настаивать на реализации его права на очное общение с ними, но считают факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным, чтобы прекратить голодовку.

На фоне поддержки мирового сообщества и общественного мнения Навальный был 20 апреля переведен в гражданскую больницу города Владимира, где, по словам его лечащих врачей, "получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование". На протяжении последних недель врачи неоднократно пытались попасть к своему пациенту, жалующемуся на боли в спине и онемение рук и ног, в анализах которого обнаружен повышенный уровень калия в крови. Во время последней из попыток, предпринятой 20 апреля, врач-кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин, наблюдающий за состоянием здоровья Навального с 2013 года, рассказал в интервью DW, почему считает ситуацию столь серьезной и полагает, что Навальный срочно должен быть переведен в реанимацию.

Как мировое сообщество поддерживает Навального



За последние несколько недель представители ряда организаций и государств, в том числе Евросоюза, США, Великобритании и балтийских стран, обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком".



Преследование Навального в России



Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.



С 15 марта Навальный находится в ИК-2 в Покрове. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении в отряд. 17 апреля члены профсоюза "Альянс врачей", ознакомившись с результатами анализа сыворотки крови Навального, сообщили, что эти показатели могут свидетельствовать о почечной недостаточности и угрозе остановки сердца. 21 апреля по всей России прошли массовые акции с требованием освободить Навального, а также предоставить ему надлежащее медицинское обслуживание.



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