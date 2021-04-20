 Алексей Навальный прекратил голодовку | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Алексей Навальный прекратил голодовку

Выход из голодовки займет 24 дня "и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", написал политик в своем Instagram.

Плакат с портретом Алексея Навального и надписью Один за всех и все у одного в руках у одного из деионстрантов

Находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный решил прекратить голодовку, объявленную им 31 марта в знак протеста против отсутствия возможности получить в колонии необходимое медицинское обслуживание и консультацию у врачей, вызывающим его доверие. "Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания, - сообщается в пятницу, 23 апреля, в аккаунте Навального в Instagram. "Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного", - подчеркнул основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Выход из голодовки займет 24 дня "и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", написал политик.

Лечащие врачи Навального били тревогу

Днем ранее лечащие врачи Алексея Навального опубликовали открытое письмо к своему пациенту с просьбой прекратить голодовку, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Они добавили, что продолжают настаивать на реализации его права на очное общение с ними, но считают факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным, чтобы прекратить голодовку.

На фоне поддержки мирового сообщества и общественного мнения Навальный был 20 апреля переведен в гражданскую больницу города Владимира, где, по словам его лечащих врачей, "получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование". На протяжении последних недель врачи неоднократно пытались попасть к своему пациенту, жалующемуся на боли в спине и онемение рук и ног, в анализах которого обнаружен повышенный уровень калия в крови. Во время последней из попыток, предпринятой 20 апреля, врач-кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин, наблюдающий за состоянием здоровья Навального с 2013 года, рассказал в интервью DW, почему считает ситуацию столь серьезной и полагает, что Навальный срочно должен быть переведен в реанимацию.

Как мировое сообщество поддерживает Навального

За последние несколько недель представители ряда организаций и государств, в том числе Евросоюза, США, Великобритании и балтийских стран, обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.
Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком".

Преследование Навального в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

С 15 марта Навальный находится в ИК-2 в Покрове. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении в отряд. 17 апреля члены профсоюза "Альянс врачей", ознакомившись с результатами анализа сыворотки крови Навального, сообщили, что эти показатели могут свидетельствовать о почечной недостаточности и угрозе остановки сердца. 21 апреля по всей России прошли массовые акции с требованием освободить Навального, а также предоставить ему надлежащее медицинское обслуживание.

Смотрите также

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


 

Смотреть видео 03:59

Немецкие политики и эксперты о протестах в России в поддержку Навального и реакции Кремля (22.04.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Акции в поддержку Навального: жесткие задержания в Петербурге и спокойное поведение полиции в Москве  

Дело ФБК и штабов Навального засекретили (20.04.2021)  

Также по теме

Russland Alexei Prozess

Лечащий врач: Навальный должен находиться в реанимации 20.04.2021

Кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин, наблюдающий за здоровьем Алексея Навального с 2013 года, дал интервью DW, ожидая встречу с руководством ИК-3 во Владимире, где находится оппозиционер.

Alexei Nawalny | russischer Oppositionspolitiker

Эксперты ООН призвали отправить Навального лечиться за рубеж 21.04.2021

Условия содержания Алексея Навального в колонии равноценны пыткам, заявили правозащитники ООН. Они потребовали допустить к оппозиционеру его собственных врачей.

Russland Moskau Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa

Омбудсмен РФ заявила о лечении Навального по международным стандартам 22.04.2021

Алексей Навальный получает в колонии медицинское обслуживание в соответствии с законами РФ и международными стандартами, утверждает Москалькова в письме главе Совета Европы.

Реклама

Самые читаемые

Какого Ленина скрывали в СССР  

Россия и Беларусь расширят сотрудничество в сфере обороны  

Глава МИД ФРГ призвал премьера Саксонии не дать Москве себя использовать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW