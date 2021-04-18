Глава МИД ФРГ призвал премьера Саксонии не дать Москве себя использовать

Премьер-министру федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру (Michael Kretschmer), находящемуся сейчас с визитом в Москве, нельзя позволить использовать себя в интересах Кремля. Об этом заявил в четверг, 22 апреля, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) во время визита в Косово.
По мнению Маса, Кречмеру необходимо поднять в беседе с российскими властями темы военной угрозы Украине со стороны России, а также преследования критика Кремля Алексея Навального . "Если он (Михаэль Кречмер. - Ред.) поступит именно так, у меня нет вопросов к его поездке. В противном случае вопросы есть", - добавил глава МИД Германии.
Поездка Кречмера в Москву
Визит Кречмера в Москву проходит с 21 до 24 апреля. По словам саксонского политика, его намерение отправиться в Россию поддержал целый ряд депутатов бундестага, в том числе спикер партии "зеленых" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур (Omid Nouripour). Последний заявил, в частности, что доверяет Кречмеру как политику, "который знает наверняка, что проблема защиты прав человека для внешней политики - это не пустяк, а очень важный вопрос".
Изначально планировалось, что Кречмера во время поездки в Россию будут сопровождать представители крупных саксонских компаний. Однако незадолго до начала поездки они отказались от нее, объяснив это сложной эпидемиологической ситуацией в Москве.
Ранее Михаэль Кречмер неоднократно высказывался за отмену санкций против России при условии подвижек в украинском конфликте и соблюдения минских соглашений. Этот документ, принятый в 2015 году при участии Германии и Франции, содержит дорожную карту для мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Однако в настоящее время выполнение его условий было заморожено.
Что Кречмер обсуждал с Путиным
Сообщая 22 апреля в своем микроблоге в соцсети Twitter об итогах первых двух дней пребывания в российской столице, Кречмер отметил, что созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора в том числе обсуждались положение на границе с Украиной и ситуация вокруг находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального.
"Свободное государство Саксонию и Россию связывают 30 лет интенсивного сотрудничества и отношений. Само собой разумеется, что в таком разговоре поднимаются такие критичные темы, как кризис в Украине и ситуация с Навальным", - написал немецкий политик о своем разговоре с российским президентом.
Другими темами его общения с Владимиром Путиным, по словам Кречмера, были перспективы развития германо-российских отношений, сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, прежде всего поставки и производство вакцин, а также вопросы науки, экономики и культуры.
За время пребывания в России Кречмер успел встретиться и с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
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Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс